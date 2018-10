ilfattoquotidiano

: RT @TutteLeNotizie: Soldi o amore? Viviamo in un mondo diviso. Eppure la scelta sarebbe semplice - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Soldi o amore? Viviamo in un mondo diviso. Eppure la scelta sarebbe semplice - ilfattoblog : Soldi o amore? Viviamo in un mondo diviso. Eppure la scelta sarebbe semplice - Cascavel47 : Soldi o amore? Viviamo in un mondo diviso. Eppure la scelta sarebbe semplice -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La modernità è abitata da un’intima contraddizione tra la ragione del calcolo e la ragione del cuore. La prima coincide con il profilo dell’homo oeconomicus forgiato dalle logiche individualizzati e acquisitive della nuova economia dello scambio. Alla stregua di Robinson, il grande mito fondativo del moderno, l’individuo figura ora come un atomo concorrenziale e calcolante, proiettato nell’egoistica e acquisitiva ricerca dell’utile personale: rispetto al quale l’altro stesso, in ogni sua forma, è considerato come medium. Irriducibile allo spirito calcolante, la ragione del cuore, dal canto suo, testimonia di un’insopprimibile alterità, collocata nel petto dell’uomo, rispetto alle logiche del do ut des. È la ragione relazionale dell’eros come apertura all’alterità e come ricerca di quell’unità duale in cui si risolve l’esperienza amorosa. Come ho cercato di mostrare nel mio libro Il ...