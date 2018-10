Smartphone con USB-C 3 1 uscita video

Nubia cede alla tentazione dello Smartphone con due display mentre Nokia 7.1 Plus fa un giro su Geekbench : Nubia ha intenzione di riprendere un'idea già adottata qualche tempo fa da Meizu PRO 7, lo ricordate? Nokia 7.1 Plus nel frattempo sgroppa su Geekbench L'articolo Nubia cede alla tentazione dello smartphone con due display mentre Nokia 7.1 Plus fa un giro su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL è lo Smartphone con il miglior display per DisplayMate : A meno di 24 ore dalla sua presentazione al pubblico, a Google Pixel 3 XL già viene attribuito un “premio”. Secondo displayMate, illustre piattaforma di analisi tecnica di display, il pannello del nuovo dispositivo dell’azienda californiana leggi di più...

Ripercorriamo la storia degli Smartphone targati Google con una lunga infografica : In occasione del lancio di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL Ripercorriamo la storia degli smartphone targati Google, iniziata esattamente dieci anni fa. L'articolo Ripercorriamo la storia degli smartphone targati Google con una lunga infografica proviene da TuttoAndroid.

Primo negozio Smartphone Honor in Italia il 13 ottobre : sconto anche online sabato e domenica : Gli smartphone Honor a brevissimo potranno essere acquistati anche presso il nuovo temporary store Italiano, unico nel suo genere, che aprirà i battenti il prossimo 13 ottobre ad Arese. Nel Centro Commerciale più grande d'Europa ci sarà spazio anche per il device del brand dal grande successo commerciale. La giornata di inaugurazione di sabato si svolgerà in più tempi con laboratori e sessioni specifiche per mettere in risalto determinati ...

Da Euronics ritornano gli “Sconti online” : in offerta tanti Smartphone Android : Da Euronics ritornano gli "Sconti online", validi online fino al 24 ottobre. Siete un po' curiosi di scoprire quali saranno gli smartphone in offerta? L'articolo Da Euronics ritornano gli “Sconti online”: in offerta tanti smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Secondo Google - la fotocamera di Google Pixel 3 batte quella di iPhone XS : ecco i primi scatti catturati con i nuovi Smartphone : Google ha pubblicato online i primi scatti ripresi dalla fotocamera dei nuovi Google Pixel 3, che a detta di Mountain View è migliore di quella dei nuovi iPhone XS e XS Max. L'articolo Secondo Google, la fotocamera di Google Pixel 3 batte quella di iPhone XS: ecco i primi scatti catturati con i nuovi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Con Project xCloud giochi i titoli Xbox con lo Smartphone : Ossia una potente infrastruttura composta da numerosi data center collocati in tutto il mondo che permettono di eseguire nativamente un titolo per Xbox e poi di farlo riprodurre in streaming a un ...

Reachability Cursor permette di utilizzare con una sola mano gli Smartphone con schermi grandi : Reachability Cursor è un'applicazione che permette di utilizzare gli smartphone con schermi di grandi dimensioni con una sola mano grazie a un Cursore/puntatore controllabile con il pollice tramite uno "swipe pad". La versione PRO mette a disposizione delle funzionalità avanzate che consentono di personalizzare l'aspetto e il comportamento dell'app. L'articolo Reachability Cursor permette di utilizzare con una sola mano gli smartphone con ...

eBay rilancia le “Offerte imperdibili” : sconti fino al 50% su diversi Smartphone Android : Su eBay ritornano gli "Imperdibili": per i prossimi giorni sconti fino al 50% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy Note 9 e POCOPHONE F1 L'articolo eBay rilancia le “Offerte imperdibili”: sconti fino al 50% su diversi smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Voice Access : Google lancia app che consente di utilizzare lo Smartphone solo tramite comandi vocali : Google ha lanciato all’inizio di questa settimana un’applicazione che aiuterà le persone con problemi di movimento a controllare i loro dispositivi mobili più facilmente. Chiamata Voice Access, l’applicazione consente agli utenti di navigare tra le app leggi di più...

Offerte eBay della settimana : gaming - Smartphone - fotografia e iPhone ricondizionati! : In questo articolo, aggiornato settimanalmente, andremo a riportarvi quelli che sono considerati “gli imperdibili eBay“, ovvero tutte le Offerte eBay della settimana. I dispositivi sono davvero tantissimi e non è difficile trovare prezzi anche minori di Amazon. leggi di più...

Ecco gli Smartphone Huawei acquistabili a rate con ALL-IN di Tre : Tre Italia ha introdotto delle novità riguardo a condizioni e costi per l'acquisto di smartphone Huawei a rate in abbinamento alle offerte ALL-IN. L'articolo Ecco gli smartphone Huawei acquistabili a rate con ALL-IN di Tre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy F : confermato lo Smartphone pieghevole : È da tempo ormai immemore che stiamo aspettando l’annuncio da parte si Samsung del primo smartphone pieghevole al mondo, o per meglio dire il primo display pieghevole. Negli ultimi mesi infatti abbiamo assistito all’uscita di leggi di più...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro - lo Smartphone con 4 fotocamere in offerta a 156 euro - : Il dispositivo è venduto in versione globale, per l'uso in tutto il mondo e supporta gli aggiornamenti OTA; è disponibile nei colori nero, oro rosa o blu denim. Come detto è in offerta al prezzo di ...