Slitta il decreto fiscale | dubbi sulla ' pace' Investimenti | summit con i colossi pubblici

Decreto Genova - la data Slitta| : Giornata di attesa per il testo di legge, dopo i dubbi (poi dissipati) della Ragioneria sulle coperture finanziarie. Polemica dalle opposizioni.

Genova - il governo vara "mezzo" decreto urgenze : aiuti fiscali e misure per la ricostruzione - ma Slitta il nome del commissario : Il premier Giuseppe Conte: "Il commissario straordinario avrà ampi poteri e consentirà a Genova di avere un viadotto più bello"

Ponte Morandi - il decreto Genova potrebbe Slittare : manca l’accordo sul commissario alla ricostruzione : Il decreto legge per la ricostruzione del Ponte Morandi e gli aiuti agli sfollati della città di Genova potrebbe slittare. Stando a indiscrezioni che si sono diffuse nel pomeriggio, il decreto non sarà approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi perché mancherebbe l'accordo sul nome del commissario straordinario per la ricostruzione.Continua a leggere

Il Decreto Genova rischia di Slittare - divergenze sul commissario M5S-Lega : “Si lima il testo” : Il Consiglio dei ministri è in corso ma il “Decreto Genova”, con provvedimenti urgenti per l’emergenza del crollo di Ponte Morandi e con indicazioni precise su tempi e fondi per la ricostruzione quasi certamente non sarà approvato. Permangono, a quanto si apprende da fonti della maggioranza, divergenze tra M5S e Lega. Tra i nodi, si spiega, il nom...

Crollo ponte Genova - Toti : il decreto va condiviso - può anche Slittare - : Il governatore della Liguria avverte sulla bozza del testo per la ricostruzione: "Non morirà nessuno se dovrà slittare di una settimana". E attacca: "Sarebbe un decreto lesivo di ogni leale ...

Milleproroghe - il decreto incassa il sì del Senato. Slitta obbligo dei vaccini : Teleborsa, - Con 148 voti a favore, 110 contrari e 3 astenuti , il decreto Milleproroghe ha ottenuto il via libera dall'Aula del Senato. Ora il testo passa alla Camera . La seconda lettura è prevista ...

Decreto Milleproroghe - via libera del Senato : Slitta obbligo vaccini : Obiettivo raggiunto in Senato: Palazzo Madama dà il suo ok al Decreto Milleproroghe. L’Aula ha approvato il provvedimento con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. La palla passa ora alla Camera. La seconda lettura è prevista a settembre alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva e le vacanze degli onorevoli. Il tutto non senza scintille in Aula durante la discussione del provvedimento e il motivo è presto detto: il discusso caso ...