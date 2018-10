Skybound Games | Vogliamo completare la stagione finale di TWD per i fan ed il team

eurogamer

: #SkyboundGames: 'Vogliamo completare la stagione finale di TWD per i fan ed il team originario' - Eurogamer_it : #SkyboundGames: 'Vogliamo completare la stagione finale di TWD per i fan ed il team originario' - XRays_Insider : RT @ProjectXboxIT: Telltale risorge dalle ceneri grazie a Skybound Games: verrà completato The Walking Dead: The Final Season - jjb273 : Sono sinceramente felice di questa splendida notizia. See you soon, Clem. -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La scioccante notizia della chiusura di Telltale(a causa di mancanza di finanziamenti) di qualche settimana fa ha lasciato l'amaro in bocca a molti videogiocatori. Qualche giorno fa però è stato annunciato chesi occuperà diladi The Walking Dead, facendo tirare un sospiro di sollievo a molti. Come riporta My Nintendo News, il presidente diDan Murray ha affermato durante un'intervista che l'obiettivo è salvare TWD per i fan e le persone che ci hanno lavorato:"Stiamo facendo del nostro meglio per prenderci cura delle persone, il nostro obiettivo è lavorare coloriginario ma ci sono molte variabili. Questo è quello che stiamo facendo, salvare il gioco per i fan e garantire almeno una via d'uscita dopo aver terminato il gioco. Tutto questo lo facciamo per i fan e per le persone che stanno lavorando sul gioco."Read more…