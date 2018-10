Sky ha acquistato la testata giornalistica “L’Ultimo Uomo”

Sky ha acquistato il sito di approfondimento sportivo “L’Ultimo Uomo” : Sky ha concluso l’acquisto del sito di approfondimento sportivo L’Ultimo Uomo, fondato nel 2013 da Timothy Small e Daniele Manusia e specializzato nelle analisi tecniche e tattiche di calcio, basket e tennis. Sky lo ha comprato da Alkemy, società italiana specializzata The post Sky ha acquistato il sito di approfondimento sportivo “L’Ultimo Uomo” appeared first on Il Post.