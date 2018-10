Sky | Comcast completa l’acquisto dalla 21st Century Fox di Murdoch

Comcast completa acquisizione dei titoli Sky detenuti da Murdoch : Comcast Bidco, controllata del gruppo americano Comcast, si è detta «felice» di annunciare il completamento dell'acquisto di una quota del 39% in Sky detenuta da Rupert Murdoch attraverso da 21st Century Fox, (che ha perso all'asta la sfida per prendere il controllo dell'operatore satellitare britannico, che sarebbe finito tra gli asset dell'intrattenimento che il colosso del magnate australiano sta cedendo a Walt Disney). Ora ...

Diritti tv e nuovi mercati : ecco la nuova Sky targata Comcast : Chiusa l'era Murdoch, con la nuova proprietà la pay tv punta a consolidare la presenza in Uk, Italia e Germania, guardando anche a nuovi mercati. L'articolo Diritti tv e nuovi mercati: ecco la nuova Sky targata Comcast è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cosa cambia ora che Sky diventa di Comcast : Il più grande provider statunitense avrà l'intera proprietà dell'azienda britannica, e potrebbe cambiare molte cose nel mercato europeo The post Cosa cambia ora che Sky diventa di Comcast appeared first on Il Post.

Murdoch e Walt Disney vendono quota Sky a Comcast : Rupert Murdoch venderà a Comcast il suo 39% in Sky, chiudendo la sua era nel colosso inglese che ha lanciato quasi 30 anni fa come primo servizio di pay tv in Gran Bretagna e che per anni ha cercato di controllare interamente. Una decisione presa d'accordo con Walt Disney dopo la 'sconfittà dei giorni scorsi durante l'asta indetta dalle autorità inglesi. Un'asta che Comcast si è aggiudicata mettendo sul piatto 17,28 ...

Sky all’asta : offerta record da parte di Comcast : Grandi novità per Sky: la Comcast ha vinto l’asta per acquistare la maggioranza delle azione della pay tv di Rupert Murdoch Il 61% delle azioni di Sky diventano di proprietà di Comcast Corporation, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti. Con un’asta da record la TV via cavo americana batte la concorrenza della 21st Century Fox. Comcast e Sky: acquisizione da 40 miliardi di dollari Una cifra da record quella offerta ...

Sky - a Comcast il primo round : battuta Fox all’asta per la pay-tv : Comcast ha battuto la Fox di Murdoch nel primo round superandone l'offerta. Ora si attende il verdetto dei soci, previsto per l'11 di ottobre. L'articolo Sky, a Comcast il primo round: battuta Fox all’asta per la pay-tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Comcast paga a caro prezzo la conquista di Sky : La sudata conquista di Sky da parte di Comcast non sembra aver riscosso il favore di Wall Street. I titoli del colosso statunitense dei media sta infatti c rollando sulla Borsa americana con una ...

Sky - Comcast lancia l'offerta più alta : Giornata di guadagni per Sky che alla borsa di Londra sale dell'8,83%. A mettere le ali al titolo il risultato della battaglia per l'emittente televisiva tra Fox e Comcast si è chiusa con Comcast che ...