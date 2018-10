Simona Ventura torna single | Mara Venier l’aveva anticipato su Instagram

dilei

: SIMONA VENTURA CHE NON RIESCE A NON RIDERE. #TemptationIslandVip - trash_italiano : SIMONA VENTURA CHE NON RIESCE A NON RIDERE. #TemptationIslandVip - trash_italiano : Ragazzi, quanto amo Simona Ventura. #TemptationIslandVip - trash_italiano : #TemptationIslandVip promosso a pieni voti. Simona Ventura ha reso suo questo format: conduttrice (e per fortuna no… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)ta. La sua storia con l’imprenditore Gerò Carraro è finita dopo 7 anni. Voci di rottura tra i due erano circolate già quest’estate, quando lui era stato paparazzato in vacanza con un’altra donna. Prontamente però SuperSimo aveva smentito il gossip. Ora pare proprio che non ci sia più niente da fare. La love story è al capolinea. Pensare che la presentatrice era diventata quasi una mamma per la figlia dell’ex compagno. Pensare che qualche giorno fasuaveva di fatto rivelato la fine dell’amore tra lae Gerò. Lei sicuramente poteva esserne a conoscenza, dato che suo marito Nicola Carraro è il padre dell’ormai ex di SuperSimo. La signora di Domenica In aveva pubblicato una foto con lei e i due uomini, ma dineanche l’ombra. L’assenza era stata interpretata come segno della ...