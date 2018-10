Simona Ventura e Federica Panicucci Amiche per sempre Frecciatina a Barbara

Temptation Island Vip - grande successo per l’ultima puntata. E Simona Ventura si ritrova vera superstar : La prima edizione vip di Temptation Island è ufficialmente un successo, segnato dall’ottimo casting e dallo storytelling: l’ultima puntata del docureality di Canale 5 ha ottenuto 4.034.000 telespettatori con il 22,4% di share. Vincendo la serata e superando la fiction con Gigi Proietti ferma al 17,3% con 4 milioni di spettatori. Una vittoria che segna anche il riscatto professionale di Simona Ventura che alle prese con un ruolo sulla ...

Simona Ventura ritorna single dopo 7 anni : SuperSimo torna tra i single. dopo sette anni Simona Ventura è nuovamente una donna single. E’ finita la storia d’amore con l’imprenditore Gerò Carraro.A confermarlo è il settimanale “Chi”. Già in estate erano state diffuse foto di lui in compagnia di un’altra donna al mare, ma la notizia di una separazione dalla Ventura era stata smentita.--Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anche pubblicato una foto della conduttrice torinese in ...

Diretta Isola delle tentazioni : anticipazioni e cronaca - Simona Ventura forse single : Finalmente l'attesa è finita, tra poco andra' in onda la quarta e ultima puntata di questa prima edizione Vip di Temptation Island: chi si lascera' tra Alessandra e Andrea Zenga, Valeria Marini e Patrick, Sossio e Ursula? Lo scopriremo soltanto nelle prossime ore. anticipazioni Temptation Island quarta puntata Dopo la terza puntata, fanno ancora parte del programma 3 coppie Vip: Valeria Marini - Patrick Baldassari, Andrea Zenga - Alessandra ...