Simona Izzo Pagherei qualsiasi cosa per recuperare i giorni di silenzio con mio

La Vita Promessa 2 ci sarà? Il mistero dell’anello di Antonio e il tweet di Simona Izzo tra gli indizi : Uno struggente finale in cui i colpi di scena non sono mancati così come i morti, ma la domanda rimane: La Vita Promessa 2 ci sarà? Il trash non è mancato nella fiction di Rai1 tanto che in molti ci hanno visto dentro il timbro di prodotti tipici di Canale 5 ma che sulla rete ammiraglia della televisione pubblica ha potuto mancare sulla recitazione di alcuni componenti del cast a iniziare da un’immensa Luisa Ranieri. Le sue lacrime, il suo ...