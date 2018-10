Si ricominci a parlare di Gesù coi megafoni

ilfoglio

: @CarloCalenda Ci manca solo che si ricominci a parlare di bolscevichi e menscevichi. Resta il fatto che qui al sud… - Funnyo5 : @CarloCalenda Ci manca solo che si ricominci a parlare di bolscevichi e menscevichi. Resta il fatto che qui al sud… - _giovanepiuma_ : @IRAMAPLUME me ti sei scritto sulla mano ciò che ti dovevi dire? no, perché all’improvviso vedo che ti blocchi, t… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Certamente non ho letto “Una fede in due. La mia vita con Vittorio” di Rosanna Brichetti Messori (Ares) per conoscere dettagli privati del grande apologeta: ho tutti i vizi meno quello del voyeurismo. Della biografia della moglie di Messori ho apprezzato i capitoli che raccontano il fervore dei giov