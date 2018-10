Shanghai | tra realtà e finzione | tutti gli indirizzi per vivere il sogno

Shanghai - cooperazione strategica tra China Media Group e governo locale : ... a servizi nella zona del delta del Fiume Azzurro, alla gestione dei copyright, all'industria della super-definizione 4K, a quella dello sport, della traduzione di prodotti televisivi e ...

Cina : banca centrale taglia riserve obbligatorie per banche - RRR - - Shanghai -3% : La People's Bank of China ha tagliato il reserve requirement ratio, RRR, ossia le riserve obbligatorie che le banche devono detenere di 100 punti base. Il taglio, che sarà efficace a partire dal ...

Formula 1 - GP Singapore. Hamilton : 'La sfilata a Shanghai? Traggo energia dal fare cose diverse' : Un Mondiale da vincere. La pressione altissima, la volontà di rilassarsi, frenare un po' e pensare ad altro. Nel corso della conferenza stampa che anticipa il weekend del Gran Premio di Singapore, ...

Crolla insegna in strada sulla folla - tre morti a Shanghai : Shanghai, askanews, - Le immagini sono impressionanti: l'insegna si stacca e Crolla su un affollato marciapiede di Shanghai in una strada commerciale della città cinese, la Nanjung East Road. Il video ...