Sfrattata la madre della senatrice Paola Taverna | le immagini dalla casa popolare

Taverna - madre Sfrattata da casa popolare. M5S : «Dal Pd accanimento» : La donna, 80enne, vive dal 1994 in un alloggio Ater sulla Prenestina: ma secondo il Comune non ne ha più diritto. La replica della figlia, vice presidente del Senato: «E’ anziana e malata e che io abbia una casa non conta. Non viviamo insieme»

Taverna - madre Sfrattata da sindaca Raggi/ Ultime notizie Roma : senatrice M5s - "fatto ricorso" : Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna. Grana M5s: vive in casa popolare a Roma ma non ne ha diritto. Le Ultime notizie e la replica della vicepresidente del Senato(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:34:00 GMT)

Taverna - madre Sfrattata da una casa popolare M5S : «Dal Pd ignobile accanimento» Video : La donna, 80enne, vive dal 1994 in un alloggio Ater sulla Prenestina: ma secondo il Comune non ne ha più diritto. La replica della figlia, vice presidente del Senato: «E’ anziana e malata e che io abbia una casa non conta. Non viviamo insieme»

Taverna - madre Sfrattata da sindaca Raggi/ Ultime notizie : “La mia famiglia è povera - non me ne vergogno” : Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna. Grana M5s: vive in casa popolare a Roma ma non ne ha diritto. Le Ultime notizie e la replica della vicepresidente del Senato(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:24:00 GMT)