Sesso | la disfunzione erettile “campanello d’allarme di altre patologie” | svela il

meteoweb.eu

: 10 mesi senza sigaretta oggi. - pedersolidavide : 10 mesi senza sigaretta oggi. -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Laè un’importante spia della salute maschile: secondo uno studio condotto a Padova e in pubblicazione su una rivista scientifica di settore, evidenzia anche il pericolo di un infarto, ed è associata ad un aumento dei rischi di morte per questa patologia. I primi risultati della ricerca sono stati diffusi oggi dal team di Carlo Foresta, ordinario di Endocrinologia all’Università degli Studi di Padova. “Lanon limita i problemi alla sfera sessuale. Tutt’altro. La nostra indagine, durata 10 anni, ci ha permesso di verificare che questa patologia in termini statistici predice rischi di problemi cardiaci e quindi una attesa di vita inferiore,” spiega l’esperto all’Adnkronos Salute. Lo studio è stato condotto da Foresta e da Nicola Caretta, dell’Uoc di Andrologia e medicina della riproduzione di Padova, ...