Serie C | Catanzaro-Reggina rinviata per il maltempo | ecco la data del recupero

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C / Diretta gol live score 1^ turno : Catanzaro avanti ai supplementari! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite che sono valide per il primo turno nella fase ad eliminazione Diretta. Martedì 9 ottobre si giocano tre gare(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:19:00 GMT)

Serie C - le probabili formazioni del sabato : rinviata Catanzaro-Reggina per maltempo : Scienza. TRAPANI, 4-3-3, 1 Dini; 21 Garufo, 13 Mulè, 4 Pagliarulo, 3 Ramos; 10 Costa Ferreira, 5 Tougourdeau, 19 Còrapi; 23 Tulli, 9 Evacuo, 24 Golfo, 12 Ingrassia, 22 Kucich, 2 Da Silva, 8 Aloi, 16 ...

Maltempo in Calabria - rinviato il derby di Serie C Catanzaro-Reggina : era in programma per Sabato pomeriggio : “La chiusura degli impianti sportivi riguarda, ovviamente, anche lo stadio ‘Nicola Ceravolo’. Il derby fra Catanzaro e Reggina, in programma alle 16:30, verrà pertanto rinviato”. Lo comunica una nota del Comune di Catanzaro. “Consentire la disputa di un incontro di calcio di questa importanza sarebbe andato contro il buon senso – ha sottolineato il sindaco – perché significava non tenere conto delle ...

Video/ Casertana Catanzaro (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 4^ giornata) : Video Casertana Catanzaro (risulato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida per la 4^ giornata della Serie C girone C. Rossoblu avanti con Castaldo e D'Angelo.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:32:00 GMT)

Video/ Rende-Catanzaro (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 2^ giornata) : Video Rende-Catanzaro (1-0): highlights e gol della partita di Serie C valida per la 2^ giornata. Denny Gigliotti regala i tre punti ai padroni di casa con un gol a 5' dal novantesimo.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:28:00 GMT)

Risultati Serie C - il Rende non si ferma : grande successo contro il Catanzaro : Risultati Serie C – Ha preso il via la seconda giornata valida per il campionato di Serie C, importanti indicazioni per il proseguo del campionato, in particolar modo grande successo davanti al pubblico amico per il Rende, niente da fare per il Catanzaro che ha subito la beffa nel finale, rete all’85’ di Gigliotti. Il Rende sale a quota sei punti in classifica, il Catanzaro fermo a 3. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...