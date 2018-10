Serie B Palermo | Haas | «Obiettivo promozione»

Serie B : Nestorovski premia il Palermo - sorridono Brescia e Spezia : Rosanero in festa, battuto 1-0 il Crotone nel finale. Il Padova si illude prima di venire travolto nella ripresa, Livorno ancora ko

Serie BKT settima giornata quarta sconfitta del Crotone contro un modesto Palermo. Benali il migliore in campo : Palermo 1 Crotone 0 Marcatore: Marchizza (aut.) Palermo (4-3-2-1): Brignoli, Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Murawski, Jajalo, Haas (Rispoli), Trajkovic (Falletti),

RISULTATI Serie B/ Classifica aggiornata : Nestorovski lancia il Palermo nel finale! (7^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite,il Palermo batte il Crotone sul filo di lana e si ri lancia , tripletta di Alfredo Donnarumma per il Brescia(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 22:49:00 GMT)

Diretta/ Palermo Crotone (risultato live 0-0) streaming video Dazn : Serie di cambi! : Diretta Palermo Crotone , info streaming video Dazn : probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Barbera nella 7^ giornata del campionato di serie B(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Serie B Palermo-Crotone - probabili formazioni e diretta alle 21. Dove vederla in tv : PALERMO - Stasera alle 21 il Palermo ospita il Crotone nella gara valevole per la settima giornata del campionato cadetto. Sulla panchina rosanero, nuovo esordio di Stellone: dopo l'esonero di Tedino ...

Serie B Palermo - Alastra operato alla spalla : L'intervento è stato effettuato in data odierna al Policlinico dello Sport di Monza dal Dott. Ferdinando Battistella ed è perfettamente riuscito. Simone Lo Faso ha svolto un lavoro differenziato. ...

Serie B Palermo - con Stellone torna l'entusiasmo : Palermo - Sono passati solo otto giorni dal suo ritorno, ma sembra già una vita. Roberto Stellone , di nuovo sulla panchina del Palermo , sembra aver trovato la chiave per ricompattare il gruppo e ...

Tar respinge ricorso Palermo su Serie A : ANSA, - ROMA, 27 SET - Nessun diritto del Palermo a essere iscritto al campionato di serie A come conseguenza dell'applicazione al Frosinone della 'sconfitta a tavolino' "in ragione dei comportamenti ...

Palermo - il Tar del Lazio respinge il ricorso per l’iscrizione alla Serie A : Niente iscrizione del Palermo alla Serie A: il Tar del Lazio ha respinto infatti il ricorso della società rosanero. L'articolo Palermo , il Tar del Lazio respinge il ricorso per l’iscrizione alla Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B Palermo - Stellone nuovo allenatore. Tedino esonerato : Palermo - Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Palermo ha comunicato "di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Bruno Tedino ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il ...

Risultati Serie B - 5^ giornata LIVE : il Palermo sul difficile campo del Brescia : Risultati Serie B, 5^ giornata – Prende il via la 5^ giornata del campionato di Serie B, si gioca il turno infrasettimanale. In programma, sette match alle 21: da segnalare, la gara del ‘Rigamonti’ tra Brescia e Palermo e Cittadella-Benevento. Domani, sarà la volta dei due posticipi: Cremonese-Cosenza e Foggia-Padova. Riposerà il Venezia. Un turno che può fornire interessanti indicazioni. Risultati Serie B, 5^ giornata Brescia - ...

Serie B - ecco gli arbitri della quinta giornata : Piccinini per Brescia-Palermo : ROMA - Sono stati designati gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la quinta giornata della Serie B di calcio, in programma domani alle 21, riposa il Venezia ,. LE PARTITE BRESCIA - PALERMO ...