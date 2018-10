Serie A | Preziosi su esonero Ballardini

Ferrero e Preziosi ringraziano la Lega Serie A per il rinvio : “Atto di sensibilità” : Massimo Ferrero e Enrico Preziosi hanno voluto ringraziare la Lega Serie A dopo il rinvio delle gare della prima giornata per la tragedia di Genova. L'articolo Ferrero e Preziosi ringraziano la Lega Serie A per il rinvio : “Atto di sensibilità” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Non mentire - al via le riprese della Serie con Alessandro Preziosi : Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono sul set di Non mentire, nuova serie prossimamente in onda su Canale 5, della quale sono iniziate le riprese. La serie, prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori, è tratta da Liar, una produzione originale di Two Brothers Pictures per ITV, e segna il ritorno, dopo 7 anni, alla lunga serialità Mediaset di Alessandro Preziosi. Non mentire, cast Non mentire, prodotta da Indigo Film, e ...