Serie A Cagliari | terapie per Srna Out anche Klavan

Serie A Cagliari - Joao Pedro segna e fa segnare : Cagliari - Viaggio all'inferno e ritorno. La gara e la prestazione, oltre al gol, contro il Bologna potrebbero essere un nuovo trampolino di lancio per Joao Pedro. Il fantasista brasiliano, sei mesi ...

Serie A ottava. Vincono Samp - Cagliari - Lazio e Milan : Continua a volare la Juventus. Bene Lazio e Milan. Ecco i risultati delle partite dell’ottava giornata del campionato di calcio

Video/ Cagliari Bologna (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 8^ giornata) : Video Cagliari Bologna (2-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 8^ giornata. Le immagini salienti del match alla Sardegna Arena (sabato 6 ottobre 2018).(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Cagliari ok - ora tocca alla Juventus! : Risultati Serie A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella 8^ giornata del primo campionato italiano. Oggi 6 ottobre 2018, spazio agli anticipi.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Serie A - Cagliari-Bologna 2-0 - Pedro e Pavoletti decidono la sfida salvezza : Il Cagliari ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’anticipo pomeridiano valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. I sardi si sono imposti in una fondamentale sfida salvezza e hanno così infilato il secondo successo in campionato salendo in 14esima posizione in classifica a quota 9 punti, due lunghezze di vantaggio sui felsinei che sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. I padroni di casa sono pariti ...

Highlights Serie A : Cagliari Bologna 2-0 Video gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Cagliari Bologna di Sabato 20 ottobre alle ore 15, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019. Cagliari-Bologna- Il Cagliari supera 2-0 il Bologna grazie ai gol di Joao Pedro e Pavoletti nel match valido per l’8^ giornata di campionato. Ottima cornice alla Sardegna Arena […] L'articolo Highlights Serie A: Cagliari Bologna 2-0 Video gol, Pagelle e tabellino del match ...

Serie A Cagliari-Bologna - probabili formazioni e diretta alle 15.

Serie A Cagliari - Maran : «Serve una grande prestazione per prendere i 3 punti» : Cagliari - " Dobbiamo lavorare su alcune cose, ma sono convinto che questo Cagliari sia sulla strada giusta ". Questo il concetto espresso da Rolando Maran , nella conferenza stampa che presenta la ...

Serie A Cagliari - Cragno : «Vogliamo vincere sempre - a cominciare dal Bologna» : Cagliari - " Per ora le prestazioni sono state positive, solo nel secondo tempo di Parma siamo stati poco ordinati ". Queste le parole di Alessio Cragno sul momento del Cagliari . Il portiere sardo, ...

Serie A Cagliari - terapie per Klavan e Lykogiannis : Cagliari - Seduta mattutina ad Asseminello per il Cagliari , in preparazione alla gara di sabato, ore 15, contro il Bologna . Dopo l'attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in una Serie di ...

Serie A Cagliari - Seduta personalizzata per Farias : Cagliari - Seduta mattutina ad Asseminello per il Cagliari , in preparazione alla gara di sabato , ore 15, contro il Bologna . Dopo l'attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in una Serie di ...

Video/ Inter-Cagliari (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 7^ giornata) : tVideo Inter Cagliari (2-0): highlights e gol della partita di Serie A, 7^ giornata. I nerazzurri trovano la terza vittoria di fila in campionato con i gol di Lautaro Martinez e Politano.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 03:01:00 GMT)