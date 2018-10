“Sento la fine…” Piero Angela choc | la confessione che rattrista tutti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 ottobre 2018), il mito della divulgazione televisiva, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato a lungo di molti argomenti: dai suoi imminenti 90 anni alla morte, alla politica fino ad uno strano incontro con Silvio Berlusconi. A breve compirà 90 anni: come festeggerà? “mi vogliono festeggiare, sono un po’ preoccupato. Ma io me andrò a Parigi…”. Quanti anni si sente? “45, la metà”. Pensa mai alla morte?che il conto alla rovescia va avanti – ha detto a Rai Radio1– ma bisogna solo accettare quella che è la vita. Abbiamo una possibilità su miliardi di nascere, e dobbiamo esser felici di aver vissuto, siamo stati fortunatissimi. E quindi va anche accettato che, ad un certo punto, il biglietto sia scaduto…”. Anni fa disse che vorrebbe morire con la penna in mano. “Mi piacerebbe, si”. La morte non fa paura.che il ...