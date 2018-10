Se non condividi il messaggio puoi rifiutare il servizio | è giusto?

Boldrini a Salvini : “Condividi bufale - vuoi cambiare nome alla Lega per non restituire 49 mln” : Scontro sui social tra l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Boldrini commenta un post di Salvini su di lei: "Sei ministro dell’Interno e condividi bufale. Non ho indicato nomi per la lista unitaria di sinistra. Sei tu che vuoi dare un nuovo nome alla Lega, per non restituire i 49 milioni che avete intascato”.Continua a leggere