Se gli scienziati si interrogano su Dio | bisogna ascoltarli e dialogare

Clima - allarme degli scienziati : misure rapide contro il riscaldamento globale o sarà “povertà - siccità e inondazioni” : E’ necessario intraprendere soluzioni “rapide” e “senza precedenti” per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, altrimenti si aggraveranno i rischi di siccità, inondazioni, calore estremo e povertà per centinaia di milioni di persone sul pianeta: l’allarme è stato lanciato dagli esperti IPCC delle Nazioni Unite, riuniti in Corea del Sud. In 400 pagine di rapporto si parla di ondate di calore, estinzioni di ...

Clima - ecco il nuovo rapporto IPCC : gli scienziati lanciano l’allarme - rischi enormi se si supera la soglia di 1 - 5°C : Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società, afferma l’IPCC in un nuovo rapporto. Fornendo chiari benefici per le persone e per gli ecosistemi naturali, ha affermato l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto a 2°C, potrebbe andare di pari passo con il raggiungimento di una società ...

