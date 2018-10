Scoppiano le coppie di Temptation Island Vip 2018 | Andrea Zenga lascia Alessandra e

optimaitalia

: Scoppiano le coppie di #TemptationIslandVip 2018: Andrea Zenga lascia Alessandra e sbarca a Uomini e donne… - OptiMagazine : Scoppiano le coppie di #TemptationIslandVip 2018: Andrea Zenga lascia Alessandra e sbarca a Uomini e donne… - andreapietroVDM : Ma anche nell'edizione nip all'ultima puntata scoppiano tutte le coppie? #TemptationIslandVip - Adorata4 : Vorrei un edizione con tutte coppie che scoppiano #TemptationIslandVip -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Una serata lunga e al cardiopalma in cui tutti hannoto tutti per uno dei falò più distruttivi mai visti in tv.lediVipa cominciare da Sossio Aruta e la sua Ursula. Sono loro i primi a ritrovarsi al falò dopo il loro weekend da sogno ma l'esito per loro non è stato positivo.Lui si è sentito offeso da lei e chiede una donna dolce che sappia trattarlo da cucciolo, mentre lei si è sentita tradita da lui e ha provato a vendicarsi con Giorgio Alfieri ma senza riuscirci. Risultato? I due si urlano contro per un'ora e la stessa Simona Ventura è intervenuta più volte per riportare l'ordine ma alla fine Ursula dice di non voler uscire con Sossio e lui conferma. Il calciatore è convinto di ritrovare la single Sara al suo ritorno ma lei gli da un due di picche che Sossio difficilmente dimenticherà.Si passa poi alla coppia stellare formata da ...