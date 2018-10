Scontrini fiscali | dal 1° Gennaio 2020 parte la lotteria per combattere l' evasione

Blastingnews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Ladeglidiventa realta': a dirlo è il nuovo decreto fiscale che mira, tra le tante cose, auna volta per tutte l'fiscale. La data fissata per questa novita' è quella del 1°, ma gia' dall'anno prossimo le cose cambieranno. Scontrino fiscale, comecipare allaLo scontrino fiscale è il documento che viene rilasciato al consumatore a to dell'acquisto di un bene o servizio. In Italia, però, ormai da anni, siamo abituati a dovercontro l'VIDEO perché tanti sono i commercianti che non rilasciano lo scontrino e spesso è il consumatore stesso a richiederlo. La bozza del nuovo decreto fiscale prevede due importanti novita': la prima è proprio quella riguardante ladeglila seconda, invece, introduce l'obbligatorieta' della fattura elettronica dal 1°2019. Ladegli ...