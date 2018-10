Sconfigge il cancro | Caroline muore sulla strada al primo giorno di lavoro dopo la

Olivia Newton-John 'Combatto contro il cancro per la terza volta - ma mio marito è con me e lo Sconfigge rò ancora' - People - Spettacoli : BATTAGLIA infinita per Olivia Newton-John . L'attrice australiana, indimenticabile protagonista di Grease accanto a John Tra volta , ha rivelato in un'intervista di essere stata nuovamente colpita da ...

"Il cancro è tornato per la terza volta. Ma lo Sconfiggerò". La Sandy di Grease racconta la sua battaglia : battaglia infinita per Olivia Newton-John. L'attrice australiana, indimenticabile protagonista di Grease accanto a John Travolta, ha rivelato ieri sera in un'intervista di essere stata nuovamente colpita da un tumore.Il terzo in tre decenni. Parlando alla "Sunday Night" di Seven, affiliata alla CNN, la cantante, che tra poche settimane festeggerà i 70 anni, ha raccontato che si sta curando con medicine "moderne" e rimedi naturali dopo che ...