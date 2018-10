Scende dal treno con un etto e mezzo di hascisc e trova i carabinieri | arrestato

Bari : vuole Scendere dal bus fuori dall’itinerario - 19enne accoltella l’autista : Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alla base dell'aggressione ci sarebbe stata la pretesa, da parte del giovane passeggero, di scendere in un punto di Santeramo in Colle (Bari) dove però non era prevista alcuna fermata. Al rifiuto del conducente, ne è nata una discussione, poi sfociata nell'aggressione.Continua a leggere

Andrea Dal Corso corteggia Mara Fasone? / Uomini e donne - l'ex tentatore Scende dalle scale ma... : Andrea Dal Corso, noto per la sua partecipazione a Temptation Island Vip, scende dalle scale di Uomini e donne per porgere una rosa a Mara Fasone. ma...(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:00:00 GMT)

Tale padre tale figlia - Stoner fa Scendere la piccola Caleya dalla moto : lei scoppia in un pianto disperato [VIDEO] : La moglie dell’ex pilota australiano ha postato sui social un video che ritrae il marito con la figlioletta Caleya, che scoppia a piangere una volta fatta scendere dalla moto Scena simpatica in casa Stoner, l’ex campione del mondo di motoGp infatti si è reso protagonista di un curioso siparietto con una delle sue due figlie. L’australiano, ripreso dalla moglie con il suo smartphone, ha accompagnato la piccola Caleya giù ...

Giovanni Tria all'Eurogruppo : 'State tranquilli - il rapporto debito-Pil tornerà a Scendere dal 2019' : Dopo il braccio di ferro con il Movimento Cinque Stelle e Luigi Di Maio sulla manovra , le dimissioni minacciate e la telefonata di Sergio Mattarella, il ministro Giovanni Tria è andato a Lussemburgo ...

Istat - la disoccupazione Scende al 9 - 7% : è record dal 2012 : Il rapporto mensile dell'Istat segnala che la disoccupazione tra giungo e agosto 2018 è scesa a 9,7%, segnando il recordo under 10% da gennaio 2012. Non solo, si registra che la percentuale degli occupati ora sfiora il 60%, però rimane alta la percentuale della disoccupazione giovanile che aumenta di 0,2% e arriva al 31%. Rispetto all'anno 2017 però, si stima un forte calo dei disoccupati (-14,8%, pari a -438 mila).Continua a leggere

De Luca Scende dall'auto e blocca un migrante che fa l'elemosina : 'Serve il pugno duro - imbecilli nel Pd' : Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a criticare la politica sull'immigrazione del suo partito, il Partito democratico. Dopo le accuse lanciate ad agosto durante una Festa de L'Unità, sabato 22 settembre 2018, a Salerno, il governatore ha fatto ...

Salento - Scende dall'auto per fare un bisogno in mezzo alla strada : cinquantenne viene investito e muore : Un uomo di 50 anni è morto investito da un'auto ieri in Salento , mentre era accovacciato in un tratto buio della strada statale 16 Lecce-Maglie, probabilmente per espletare un bisogno fisiologico. ...

Treviso - Scende dall’auto e dimentica di inserire il freno a mano : la moglie a bordo muore nello schianto : Tragedia in Valdobbiadene: un uomo è sceso dall'auto dimenticando di inserire il freno a mano. Ma la vettura, che si trovava in discesa, è andata a schiantarsi contro un guard rail. La moglie, che era ancora a bordo, è morta sul colpo davanti ai suoi occhi. Sul caso indaga la Procura di Treviso.--È sceso dall'auto dimenticando di inserire il freno a mano. Ma la vettura è andata a schiantarsi contro il guard rail e la moglie, che si trovava ...

Selvaggia Lucarelli contro Laura Pausini/ Twitter condanna il “troi*” : “Deve Scendere dal piedistallo!” : Selvaggia Lucarelli attacca Laura Pausini dopo il "tro*a urlato all'ex amica: "vergonogno l'insulto sessista ad un'altra donna". Il web difende la cantante.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:28:00 GMT)

Pensioni quota 100 : ipotesi a 62 anni e 38 di contributi dal 2019 - poi l'età Scende a 60 : In pensione anticipata a 62 anni con la quota 100 per poi abbassare, progressivamente, l'eta' di uscita e arrivare alla quota perfetta, quella dei 60 anni, entro il 2021. E' questa l'intenzione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadita anche nella puntata di ieri di Porta a Porta, per smontare definitivamente la riforma delle Pensioni di Elsa Fornero. E le novita' non si fermerebbero alla sola quota 100: infatti, il leader della Lega ...

