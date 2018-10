Scaletta degli U2 a Milano l’11 e 12 ottobre | orari ingressi e ritiro biglietti | come

optimaitalia

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Grande attesa per gli U2 al'11 e 12, coi primi due dei quattro appuntamenti italiani, tutti nel capoluogo lombardo, nell'ambito dell'Experience+Innocence Tour 2018-2019, che stando alle recenti dichiarazioni dei membri della band potrebbe essere l'ultimo tour prima di una lunga pausa dalle scene.Il nuovo tour, che arriva dopo quello dedicato al trentennale dell'album The Joshua Tree passato dall'Italia con due date a Roma nell'estate dello scorso anno, chiude così l'ampio e per certi aspetti controverso (basti pensare alla distribuzione gratuita e coatta del primo volume via iTunes) del progetto composto dai due album Songs of Innocence e Songs of Experience, un'era discografica durata cinque anni e contrassegnata da due tour mondiali che hanno messo a dura prova il frontman Bono, in questi anni costretto ad affrontare diversi problemi di salute. Proprio per questo, ...