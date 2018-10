Saranno 3 i Samsung Galaxy S10 | con in più il Lite | certificazione arrivata

optimaitalia

: Saranno 3 i #SamsungGalaxyS10, con in più il Lite: certificazione arrivata - OptiMagazine : Saranno 3 i #SamsungGalaxyS10, con in più il Lite: certificazione arrivata -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Non vedremo arrivare ilS10 prima di qualche mese, ma risuonano già nuove indiscrezioni a conferma che i modelli in presentazionein numero di tre (di cui un modello standard, una variante plus ed una). Come riportato dal 'TAS', risalgono ad un tempo relativamente recente le certificazioni del China’s Ministry of Industry and Information Technology (CMIIT) volte a confermare l'esistenza di questa triade di esemplari, contraddistinti dai codici SM-G9700, SM-G9730 e SM-G9750.Tali indiscrezioni sembrano essere in linea con quanto già annunciato dai rumors precedenti, sebbene in questo caso compaia, alla fine di ogni sigla, uno '0' in più, che indica la destinazione dei tre modelli, in questo caso messi in vendita sul mercato cinese (nulla che debba distoglierci dal messaggio centrale di questo articolo, trattandosi di un dettaglio trascurabile nel quadro ...