Sarah Felberbaum | «Gli uomini oggi? Sono molto confusi»

Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi raccontano 'Nessuno come noi' - l'amore quando Torino era paninara : Intervista a Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi, protagonisti del film "Nessuno come noi", diretto da Volfango De Biasi e liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Luca Bianchini in sala il 18 ...