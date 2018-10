Sans Forgetica | è il nuovo carattere che facilita la memorizzazione di un testo

Sans Forgetica - un nuovo font aiuta a ricordare ciò che leggiamo : Problemi a ricordare password, pin o compleanni? Provate a scriverle (e leggerle) in Sans Forgetica, il nuovo font sviluppato dai ricercatori australiani del Royal Melbourne Institute of Technology (Rmit) e del Laboratorio di progettazione comportamentale combinando teorie psicologiche e principi di design per migliorare il processo di apprendimento e di memorizzazione. Ma funziona davvero? Pare proprio di sì: i test dimostrano che Sans ...