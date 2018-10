Sanità | assessore Veneto | contro West Nile nato coordinamento Regioni | subito al lavoro

liberoquotidiano

: Incontro in Commissione Sanità con assessore @GiulioGallera confronto a tutto campo con i consiglieri sul progetto… - ConsLomb : Incontro in Commissione Sanità con assessore @GiulioGallera confronto a tutto campo con i consiglieri sul progetto… - ITnewsTS : Sanità, Spitaleri (Pd) chiede la sostituzione dell'assessore Riccardi ... - Diario di Trieste - ZonaLocale : VASTO - Oggi la cerimonia di chiusura dell'anno accademico. Parteciperanno il rettore dell'Università 'D'Annunzio',… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) (AdnKronos) - “Molto importante – conclude Coletto – l’accordo unanime già raggiunto sui tempi degli interventi larvicidi di primavera, che saranno definiti e uguali per tutti, per rafforzare la prevenzione e attivarla con le stesse modalità su tutte le aree. L’obbiettivo è quello di far massa criti