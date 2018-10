Samsung Galaxy J5 2017 a prezzo sottocosto in un famoso volantino nazionale

Samsung Galaxy A9 confermato : avrà 4 fotocamere posteriori : Manca poco all‘evento annunciato da Samsung per l’11 ottobre 2018 chiamato “4X fun” in cui ha preannunciato di presentare un device che entrerà a far parte della famiglia dei Galaxy. A quanto pare ora sappiamo leggi di più...

Galaxy Note 10 : Samsung è pronta ad eliminare il jack audio : Quella di eliminare il jack audio dagli smartphone sembra una tendenza che piano piano sta colpendo tutti i maggiori produttori. Dopo Apple, Huawei e OnePlus, secondo gli ultimi rumors sembra che anche Samsung potrebbe rimuovere questa leggi di più...

La quadrupla fotocamera di Samsung Galaxy A9s in nuovi dettagli e immagini : Samsung Galaxy A9s potrebbe essere presentato domani con ben quattro fotocamere posteriori: ecco gli ultimi dettagli e i render trapelati in quella che dovrebbe essere la vigilia dell'annuncio. L'articolo La quadrupla fotocamera di Samsung Galaxy A9s in nuovi dettagli e immagini proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 tutti i dettagli sulle quattro fotocamere posteriori : Svelati i dettagli tecnici delle quattro fotocamere posteriori del prossimo Samsung Galaxy A9: fotocamera con grandangolo, teleobiettivo, camera standard e camera per la profondità.Dopo il lancio del suo primo smartphone android con tre fotocamere posteriori, il Galaxy A7 2018, Samsung lancerà molto presto il nuovo Galaxy A9 che avrà la bellezza di quattro fotocamere posteriori.Samsung Galaxy A9: ecco tutti i dettagli in anteprima delle quattro ...

Smartphone Android in offerta oggi 10 ottobre : Honor 10 - Moto G6 Plus - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Honor 10, Xiaomi Mi A2 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 10 ottobre: Honor 10, Moto G6 Plus, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Senza jack da 3.5mm i Samsung Galaxy S11 e Note 10 : pronti ai saluti finali? : I futuri Samsung Galaxy S11 e Note 10 potrebbero non avere l'ingresso per il jack delle cuffie da 3.5mm, almeno questa è la possibilità che il produttore asiatico starebbe prendendo in considerazione. Stando a quanto riportato da Ice universe (che ha a propria volta ripreso l'indiscrezione dalla fonte koreana 'EtNews'), potremmo assistere a questo scenario inaspettato il prossimo anno, per i device successivi ai Galaxy S10 (che dovrebbero essere ...

Samsung Galaxy S9 avrà l’ottimizzazione delle scene di Galaxy Note 9 con Android Pie : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ riceveranno la funzione di ottimizzazione delle scene vista a bordo di Galaxy Note 9 con l'arrivo di Android 9 Pie. L'articolo Samsung Galaxy S9 avrà l’ottimizzazione delle scene di Galaxy Note 9 con Android Pie proviene da TuttoAndroid.

Saranno 3 i Samsung Galaxy S10 - con in più il Lite : certificazione arrivata : Non vedremo arrivare il Samsung Galaxy S10 prima di qualche mese, ma risuonano già nuove indiscrezioni a conferma che i modelli in presentazione Saranno in numero di tre (di cui un modello standard, una variante plus ed una Lite). Come riportato dal 'TAS', risalgono ad un tempo relativamente recente le certificazioni del China’s Ministry of Industry and Information Technology (CMIIT) volte a confermare l'esistenza di questa triade di esemplari, ...

Nuova modalità fotocamera su Samsung Galaxy S9 : tutto grazie all’aggiornamento Pie : L'aggiornamento ad Android 9.0 Pie del Samsung Galaxy S9 offrirà ai suoi utilizzatori la possibilità di disporre di una Nuova modalità della fotocamera, chiamata 'Scene Optimizer' (come riportato da 'SamMobile'). Anche se è in inglese, il termine dice tutto: trattasi di un'opzione in grado di rendere più vividi scene e soggetti, facendo in modo che la fotocamera regoli in automatico le impostazioni del colore. Un qualcosa con cui alcuni di voi ...

Riemergono vecchi problemi con lo schermo dei Samsung Galaxy S8 e S7 : dettagli e come affrontarli : Stanno tornando attuali alcuni vecchi problemi riguardanti il Samsung Galaxy S8, almeno in riferimento al suo display. come vi abbiamo anticipato in estate, infatti, si poteva facilmente prevedere che lo smartphone Android avrebbe iniziato a creare disagi per il pubblico per quanto concerne il cosiddetto effetto burn-in e alla fine così è stato. Cerchiamo dunque di inquadrare al meglio la situazione, sia sulla reale natura dell'anomalia, sia sul ...

Samsung Galaxy S8 : prezzo sottocosto ad ottobre in un famoso volantino nazionale : Il Samsung Galaxy S8 sarà disponibile in promozione a prezzo sottocosto in un nuovo volantino nazionale di metà ottobre 2018 di una famosa catena commerciale italiana.Proprio un paio di giorni prima che termini l’ultimo volantino sottocosto di Mediaworld di inizio ottobre 2018, un altra importante catena commerciale di elettronica presenterà il proprio volantino nazionale.In questo volantino nazionale tra le diverse offerte troviamo pure ...

Samsung Galaxy S10 certificato in Cina in tre varianti : Prima comparsa concreta per Samsung Galaxy S10. In Cina il prossimo top di gamma di Samsung arriva viene certificato dal CMIIT in tre varianti. Nonostante la mancanza della quarta ipoteticamente dedicata al 5G, queste ultime potrebbero essere un indizio dell'eventuale presenza di una versione Lite del Galaxy S del decennale. L'articolo Samsung Galaxy S10 certificato in Cina in tre varianti proviene da TuttoAndroid.

Molto basso sul volantino Unieuro il prezzo Samsung Galaxy S8 e S9 : dal 12 ottobre : Partirà il 12 ottobre il prossimo volantino Unieuro (la campagna 'SOTTO COSTO' in oggetto terminerà il giorno 21 di questo stesse mese), dove potrete reperire tante offerte a prezzi contenuti (almeno per gli standard dei negozi fisici). In prima pagina si nota subito il Samsung Galaxy S8, con il 30% di sconto sul listino originale, e proposto al prezzo di 449 euro (disponibili 10 mila pezzi). Una cifra comunque abbordabile, considerato che ...

Aumentano i Samsung Galaxy S8 colpiti da burn-in - problema che si può arginare ma non eliminare : Inutile girarci intorno: il problema del burn-in sui display OLED esiste ed esisterà sempre, perché è una conseguenza della natura fisica della tecnologia L'articolo Aumentano i Samsung Galaxy S8 colpiti da burn-in, problema che si può arginare ma non eliminare proviene da TuttoAndroid.