Salvini-Tria | nessun caos flat tax | «Taglio medio di 1 | 7 miliardi anno»

Manovra - Salvini e Tria : sulla flat tax diciamo la stessa cosa : Vicepremier e ministro dell'Economia dicono la stessa cosa e le stesse cifre con una prospettiva diversa. Le risorse stanziate - spiegano - sono effettivamente quelle dette da Tria , nel 2019 600 ...

Manovra - Salvini : 1 - 7 mld per flat tax - non 600 mln come dice Tria : La flat tax nel 2019 comporta minori entrate pari a 1,7 miliardi, non 600 milioni come ha stimato alla Camera il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Lo dice il vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, ribadendo che il governo non intende rivedere gli obiettivi di deficit, fissati al 2,4% del pil nel 2019, al 2,1 ...