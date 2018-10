Salvini | Spread? No complotto Italia non salta | governo avanti

Spread apre sopra i 300 punti. Salvini : "Manovra non cambia" : Il ministro dell'Interno ribadisce: "Io vado dritto, non facciamoci prendere dal panico che non esiste" Spread, cosa succede e perché all'Italia fa così paura

Salvini - manovra non cambia per spread : ANSA, - ROMA, 10 OTT - "La manovra non cambia perchè lo spread o Bankitalia dicono che non devo toccare la Fornero, io vado diritto. Non torniamo indietro". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo ...

Def - Salvini : “Andiamo avanti nonostante spread e Bankitalia”. Di Maio : “Manovra atto di coraggio - non torniamo indietro” : Nessun passo indietro sulla manovra, indipendentemente da spread e bocciatura dell’Ufficio parlamentare di bilancio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, vanno avanti e lo ribadiscono anche nella mattinata di mercoledì. Il Def varato dal Governo “è un atto di coraggio che gli italiani aspettavano da anni” e “non si può tornare indietro”, ha dichiarato il Cinque Stelle in un’intervista a Radio ...

Lo spread torna sopra i 300 punti. Salvini : "Non arriverà a 400 : Manovra non cambia" : MILANO - Ore 8.50. Nuova partenza al rialzo per lo spread. Questa mattina il differenziale Btp/Bund schizza in avvio a 303 punti, dai 294 della chiusura di ieri, con il rendimento del titolo decnnale ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio temono i complotti : 'Lo spread? Colpa dei vecchi speculatori' : Oramai lo spread è sulla bocca di tutti e oggi, 8 ottobre, ha sfiorato i 317 punti base . 'Colpa della manovra finanziaria voluta dal governo gialloverde e bocciata dall'Ue' dicono tutti. Eppure ...

Manovra - spread agita Governo/ Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P. Chigi : Def bocciato da Ufficio Bilancio : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:54:00 GMT)

'Se lo spread aumenta gli italiani ci daranno una mano' - Salvini - : ... Matteo Salvini, a margine del G6 a Lione, sottolineando che la 'forza dell'Italia, che Francia e Spagna non hanno, è un risparmio privato senza eguali al mondo, …

Spread - la paura fa 400 : nervosismo nel governo. Savona : "Se ci sfugge lo spread manovra deve cambiare". Salvini lancia l'appello a comprare i btp : La paura fa novanta, dice il proverbio. Oggi, con lo spread a questi ritmi, cioè oltre i 300 punti percentuali, si può ben dire che la paura fa 400. E' la soglia di allarme indicata da più fonti di governo alle prese con il braccio di ferro con l'Europa e i mercati sulla manovra economica. Ma se la paura si materializzerà e già ora di fronte alla 'bestia spread' che cresce, cosa farà la coalizione ...

Salvini : "Per combattere lo spread la forza dell'Italia è il risparmio privato" : "La forza dell'Italia, che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i francesi, né gli spagnoli, è un risparmio privato che non ha eguali al mondo". Ne è convinto il vicepremier Matteo Salvini parlando a margine del G6 a Lione ai giornalisti che gli chiedono cosa farà il governo se aumenta lo spread.

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». Salvini : «Nessuno ci fermerà» Lo spread arriva a 315 punti Le quotazioni in tempo reale : Anche il Fmi taglia le stime del Pil in Italia: +1,2 per cento nel 2018 e +1 per cento nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Confidiamo in una crescita superiore». Salvini: «Andiamo avanti tranquilli»

Salvini : "Se lo spread salirà non staremo fermi. Gli italiani sono pronti a darci una mano" : Se lo spread dovesse continuare a salire, come reagirà il governo? Salvini è sicuro: "Non saremo fermi abbiamo più di un'idea", ha affermato il ministro dell'Interno a margine del G6 di Lione. Gli italiani sono un popolo di risparmiatori e, questo, secondo Salvini, sarà un punto di forza in caso di impennata dello spread: "La forza dell'Italia, che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i ...

