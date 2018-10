: #Salvini: ho messo a bilancio 500 milioni in meno sotto la voce “immigrazione” (meno sbarchi, meno costi!), 380 mil… - matteosalvinimi : #Salvini: ho messo a bilancio 500 milioni in meno sotto la voce “immigrazione” (meno sbarchi, meno costi!), 380 mil… - davidealgebris : Europa ci costa un Panino all anno , meno di €4 . Di Maio e Salvini solo per Interessi debito pubblico in piu del… - matteosalvinimi : #Salvini: serve far pagare meno tasse a chi investe nel proprio Paese. È nel contratto di governo. #agorarai -

"La Manovra non cambia perchè lo Spread o Bankitalia dicono che non devo toccare la Fornero". Cosìad Agorà. Se lo spread arrivasse a 400? "Non vogliamo chiedere l'oro per la Patria,ma aiutare chi investe neiE' possibile pensare a nuove emissioni difacendo pagarea chi investe nel proprio Paese",annuncia E assicura: "L'Italia non salta. L'economia è sana. Il risparmio è il più alto,gli imprenditori hanno voglia di fare,i giovani sono pronti a lavorare.Non farei una Manovra che ruba il futuro".(Di mercoledì 10 ottobre 2018)