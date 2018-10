Salvini | Espulso Imam | incitava al terrorismo islamico Ultime notizie

Stupro di Jesolo - arrestato clandestino - Salvini : ‘Questo verme non può essere espulso’ : “Questo verme non può essere espulso”. Con questo durissimo epiteto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], ha confermato nella tarda mattinata di oggi la notizia dell’arresto del presunto colpevole della violenza sessuale ai danni di una ragazza 15enne, avvenuta a Jesolo giovedì scorso. Il leader della Lega, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ringrazia le forze dell’ordine di Venezia per la rapida cattura di Mohamed Gueye, ...