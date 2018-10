SALVINI | ESPULSO IMAM | INCITAVA AL TERRORISMO ISLAMICO Ultime notizie | aveva

Terrorismo - espulso un imam egiziano. Il ministro SALVINI su Twitter : “A casa!” : Un imam egiziano è stato espulso perché “incitava al Terrorismo islamico in Italia”. Gli atteggiamenti ultraradicali del’uomo, secondo gli investigatori, sono stati confermati dall’analisi dei file presenti su telefoni e pc, nonché emersi in diverse occasioni durante le prediche della guida religiosa. Non solo, perché l’egiziano, Ahmed Elbadry Elbasiouny Aboualy, aveva legami con soggetti giudicati pericolosi, come ...

Arrestato un tunisino di 40 anni - pregiudicato e clandestino. Era già stato espulso. L'ira di SALVINI «Fuori dall'Italia» : 'Un tunisino di 40 anni, clandestino e pluripregiudicato, è stato fermato dalla polizia perché sospettato di aver messo a segno decine di colpi nel centro di Padova. Fuori dall'Italia questi ...

Jesolo - senegalese arrestato per stupro. SALVINI : "Questo verme non può essere espulso" : Alla fine la polizia lo ha arrestato. A compiere lo stupro ai danni di una 15enne a Jesolo è stato un 25enne senegalese che, dopo la violenza, aveva trovato rifugio all'interno di una struttura ricettiva. Bloccato dagli agenti, dopo la notifica del provvedimento è stato condotto nella Casa circondariale di Santa Maria Maggiore.Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un post su Facebook, ha fornito maggiori dettagli sulle generalità ...

