Salvini espelle l' imam che aggredì Daniela Santanchè | «Incitava al terrorismo islamico»

Salvini triplica centri di rimpatrio. ?Ecco quanti migranti deve espellere : Diciamolo chiaramente: il dl Immigrazione approvato dal Consiglio dei ministri non risolverà all"istante i problemi sorti dopo anni di immigrazione incontrollata. Sarebbe impossibile. La bacchetta magica è prerogativa di Mago Merlino, non di chi governa la cosa pubblica. Soprattutto se chi ha la toppa in mano si ritrova un buco così grande che non basterebbe neppure una coperta a coprirlo del tutto.Da qualche giorno politici e media di sinistra ...