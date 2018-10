Salvini e Le Pen preparano l’assalto all’Europa

Il ministro Bonafede firma l’autorizzazione a procedere per vilipendio per Grillo e Salvini : "Ho deciso di concedere l’autorizzazione a procedere per tutti i casi pendenti. La coerenza è un valore che va coltivato prima di tutto nelle istituzioni. Vi comunico che fra le persone per cui ho firmato l’autorizzazione a procedere ci sono: Beppe Grillo, Carlo Sibilia, il padre di Alessandro Di Battista e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini", ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.Continua a leggere

Pensioni - Fornero su Quota100 : 'Salvini ha una coscienza?' - Di Maio attacca Bankitalia : Le ultime notizie di oggi, mercoledì 10 ottobre, in merito alla riforma Pensioni, si riferiscono al botta e risposta piuttosto piccato che ha visto protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini da una parte e Bankitalia e l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dall'altra. La definizione della nuova misura di Quota 100 continua a suscitare polemiche da parte di chi ritiene che il nuovo provvedimento mettera' a rischio la stabilita' del sistema ...

Pensioni anticipate - Salvini conferma : ‘Non ci sarà quota 41 nel 2019’ : Il Vicepremier Matteo Salvini lodando la manovra previdenziale che ha in serbo il Governo ha dichiara: Manderemo in pensione quasi 400 mila persone, ma non ci sara' quota 41 nel 2019 [VIDEO], non abbiamo la bacchetta magica e non possiamo mandare in pensione subito tutti. Riforma Pensioni, quota 100 confermata: cattive notizie per i precoci Chiaro dunque il messaggio rivolto a tutti coloro precoci e quarantunisti in primis che si stavano ...

Pensioni - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma nessuno - lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. Sulla riforma della ...

Vilipendio - Bonafede firma : 'Ok a procedere per Grillo e Salvini' : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, annuncia su Facebook di aver firmato "9 richieste di autorizzazioni a procedere per presunte offese al capo dello Stato". Il Guardasigilli spiega che "...

Il ministro Bonafede dà l'ok a procedere contro Salvini - Grillo e Sibilia per vilipendio al capo dello Stato : "Oggi ho firmato 9 richieste di autorizzazioni a procedere. Diverse procure italiane, infatti, hanno chiesto al Guardasigilli di poter avviare alcuni procedimenti per i reati di vilipendio. Erano fascicoli che stavano lì da tanto, alcuni erano sulla scrivania del ministro dal 2014". Il ministro della Giustizia (del Movimento 5 Stelle) Alfonso Bonafede annuncia così, su Facebook, di aver dato l"ok a procedere contro Matteo Salvini, Beppe Grillo, ...

Vilipendio al capo dello Stato - il ministro Bonafede : “Firmate nove autorizzazioni a procedere tra cui Grillo e Salvini” : “Oggi ho firmato nove richieste di autorizzazioni a procedere” e “per evitare ogni forma di strumentalizzazione o illazione, vi comunico che fra le persone per cui ho firmato, per presunte offese al capo dello Stato, ci sono: il ‘padre fondatore’ e garante del MoVimento, Beppe Grillo, il mio collega e amico, Carlo Sibilia, il padre del mio amico fraterno Alessandro Di Battista e il ministro dell’Interno, Matteo ...

Pensioni - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma nessuno - lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. "Sulla riforma ...

Bankitalia : non si torni indietro su pensioni | Salvini : sulla Fornero non ci ferma nessuno | Savona : se sfugge spread - la manovra cambia : Giornata di audizioni sul Def elaborato dall'esecutivo. Per il presidente della Corte di Conti "il quadro macroeconomico programmatico appare ottimistico". Per Di Maio "se Bankitalia vuole un governo che non tocchi la Fornero, la prossima volta si presenti alle elezioni con questo programma"

Bankitalia : non si torni indietro su pensioni | Salvini : sulla Fornero non ci ferma nessuno | Savona : se sfugge spread - la manovra cambia : Giornata di audizioni sul Def elaborato dall'esecutivo. Per il presidente della Corte di Conti "il quadro macroeconomico programmatico appare ottimistico". Per Di Maio "se Bankitalia vuole un governo che non tocchi la Fornero, la prossima volta si presenti alle elezioni con questo programma"

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Salvini : nessuno ci fermerà sulla Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Salvini: nessuno ci fermerà sulla Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 ottobre(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:56:00 GMT)

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». Salvini : «Nessuno ci fermerà» Lo spread arriva a 315 punti Le quotazioni in tempo reale : Anche il Fmi taglia le stime del Pil in Italia: +1,2 per cento nel 2018 e +1 per cento nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Confidiamo in una crescita superiore». Salvini: «Andiamo avanti tranquilli»

Bankitalia : non si torni indietro su pensioni Salvini : sulla Fornero non ci ferma nessuno : Il vicedirettore Luigi Federico Signorini inoltre specifica che "nelle coperture della Manovra bisognerà evitare che a misure espansive permanenti facciano fronte anticipi di entrate, coperture temporanee o clausole di incerta applicazione".

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». Salvini : «Nessuno ci fermerà» Lo spread : Anche il Fmi taglia le stime del Pil in Italia: +1,2 per cento nel 2018 e +1 per cento nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Confidiamo in una crescita superiore». Salvini: «Andiamo avanti tranquilli»