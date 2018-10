Salvini cita Mussolini | “Chi si ferma è perduto” Gaffe di Alessandra Moretti Pd | “È

'L'uscita dall'UE e dall'Euro non è all'ordine del giorno' - Salvini - : Roma, 8 ott., askanews, - 'Euro irreversibile? Di irreversibile c'è la morte, tutto il resto è discutibile: certo non è all'ordine del giorno nè oggi, nè domani, nè dopodomani l'uscita dall'Europa e ...

'L'uscita dall'UE e dall'Euro non è all'ordine giorno' - Salvini - : Roma, 8 ott., askanews, - 'Euro irreversibile? Di irreversibile c'è la morte, tutto il resto è discutibile: certo non è all'ordine del giorno nè oggi, nè domani, nè dopodomani l'uscita dall'Europa e ...

"Salvini e Di Maio non sono avversi all'austerità. E i richiami di Bruxelles per loro sono autentici spot pubblicitari. Ecco perché". Il ... : ... non si cambiano le carte in tavola, verranno assunte decisioni per il 2019\20 ma nel 2021 gli scenari potrebbero cambiare radicalmente in base all'andamento delle Borse e dell'economia europea. Non ...

Pensioni - il piano di Salvini : euro uscita con 41 anni di lavoro : Matteo Salvini va già oltre e supera anche l'addio alla Fornero. Quota 100 a quanto pare potrebbe essere un passaggio intermedio. Il Def di fatto delinea un' uscita a 62 anni con 38 di contributi e ...

Def : Salvini - puntiamo su crescita : ANSA, - ROMA, 2 OTT - "Confermato: puntiamo sul lavoro e sulla crescita, via la Fornero e meno tasse alle partite Iva, in Europa se ne faranno una ragione, gli italiani sono stufi di precarietà e ...

TRIA RIENTRA A ROMA : “EURO NON A RISCHIO”/ Juncker cita la Grecia - Salvini e Di Maio : “Non ci fa paura” : Manovra, TRIA “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:55:00 GMT)

Mattarella è il leader più stimato : 65% di popolarità (in crescita). Conte più stimato dei vicepremier Salvini e Di Maio : Nell’Italia governata – con ampio consenso – da chi rivendica il proprio populismo, il più stimato tra i leader politici è un “non populista” per eccellenza: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo afferma un sondaggio di Demos&Pi pubblicato da Repubblica. Secondo la rilevazione il capo dello Stato ottiene il gradimento del 65 per cento degli intervistati. Più del capo del governo Giuseppe Conte, ...

Manovra - Salvini risponde Mattarella : "Stia tranquillo - si punta su crescita" : "Stia tranquillo il Presidente, dopo anni di manovre economiche imposte dall’Europa che hanno fatto esplodere il debito pubblico (giunto ai suoi massimi storici) finalmente si cambia rotta e si scommette sul futuro e sulla crescita. Prima gli Italiani, dalle parole ai fatti!”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha ammonito ...

Di Maio : 'Non usciremo dall'euro'. Salvini : 'Crescita - la Ue ci teme' : Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che 'c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ospite de L'intervista di Maria ...

Matteo Salvini : felicità italiani vale numerini : "Io i numerini me li gioco a lotto a tombola, qui mi occupo di Fornero, Flat tax, accise. Il numerino è l'ultimo dei miei problemi e arriva alla fine del percorso". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini incontrando la stampa a Tunisi, in diretta Facebook. --"Assolutamente sì". Risponde così il ministro Matteo Salvini ai giornalisti che - a margine della sua visita a Tunisi - gli chiedevano se valesse la pena superare il 2% del rapporto ...

Manovra - Salvini : Sforare 2%? Per felicità mln italiani assolutamente sì : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dario Argento : "Se Matteo Salvini recitasse in un mio film gli farei interpretare l'assassino" : Dario Argento va all'attacco dell'attuale governo e, in particolare, del vice premier Matteo Salvini. Intervistato dal programma radiofonico Un giorno da pecora, il regista esprime la sua personalissima visione su Salvini: "Se fosse un attore diciamo che potrei fargli interpretare una vittima ma credo che alla fine gli farei interpretare un assassino". A Giorgio Lauro e Geppi Cucciari che gli chiedevano chi tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e lo ...

Foa - Salvini : “B. convinto con stop a tetti pubblicità in tv? Non ho tempo per pensare a questo”. E sull’Iva : “Non aumenterà” : “Se ho convinto Berlusconi su Foa con la certezza che i tetti alle pubblicità in tv non si faranno? Non ho tempo per pensare a questo, penso alla manovra e ai decreti immigrazione e sicurezza“. Così Matteo Salvini, entrando a Palazzo Grazioli per il vertice del centrodestra con il leader di Forza Italia e quello di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Salvini ha negato problemi sugli stessi decreti, dopo lo slittamento del ...

[Il retroscena] La pesca di Salvini tra i Cinque Stelle del Nord e la rinascita del centrodestra : "Ci sono elementi di ricatto politico nel rapporto tra Lega e Fi? Nella politica esistono sempre elementi di ricatto: li ha Salvini nei confronti di Berlusconi e Berlusconi nei confronti di Salvini. ...