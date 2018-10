Salute mentale | Uecoop | oltre 2 milioni di anziani depressi e ansiosi

7 buoni motivi per ricordare la Giornata Mondiale della Salute Mentale : Così vicina, ma in realtà tanto lontana: la Salute Mentale è una tematica che non sempre si ha il “coraggio” di affrontare. Eppure non è un argomento poi così distante dalla nostra realtà quotidiana, spesso infatti a soffrirne sono persone care o molto vicine a noi. I problemi legati alla Salute Mentale sono una verità palpabile, anche se il più delle volte vengono sottovalutati o messi da parte. Si tratta di una tematica che racchiude al suo ...

Giornata della Salute mentale - il benessere sessuale è una necessità anche i pazienti psichiatrici : Finalmente anche la Salute psicologica è oggetto di attenzione collettiva mediante l’istituzione della “Giornata dedicata alla Salute Mentale” e quindi anche a quelle persone che soffrono di disagi psicologici più o meno gravi. In questa occasione vengono affrontati molti temi relativi alle condizioni dei malati mentali, ma ancora c’è molta resistenza a parlare della loro sessualità. Il benessere sessuale e affettivo di queste persone viene, ...

'Disturbo?' per la Giornata Mondiale della Salute Mentale : Tre giorni il 10, 18 e 20 ottobre ricchi di eventi tutti ad ingresso libero con incontri, dibattiti, spettacoli teatrali e concerti previsti in cinque luoghi della città, Centro Balducci di Zugliano, ...

10 ottobre - Giornata Mondiale della Salute mentale : da 20 anni MSF in prima linea : 'In tutto il mondo siamo impegnati a supportare ed aiutare i pazienti a superare i traumi che hanno subito, affinché il corso delle loro vite non sia del tutto compromesso" spiega Ester Russo, ...

Salute mentale - i problemi iniziano a 14 anni / Il suicidio è la seconda causa di morte negli under 25 : I problemi di Salute mentale iniziano attorno i 14 anni: i suicidi sono la seconda causa che porta alla morte i ragazzi sotto i venticinque anni. Numeri che devono davvero far riflettere.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:21:00 GMT)

Salute mentale - il 50% dei problemi inizia a 14 anni : Il mondo che cambia è anche il mondo delle nuove sostanze d'abuso, dell'offerta sempre più varia e a basso costo di nuove molecole ad azione psicotropa i cui effetti a lungo termine sono ancora poco ...

Salute mentale - soffrono di disturbi 17 milioni di persone : attenzione all'adolescenza : IL RISCHIO NUOVE SOSTANZE Il mondo che cambia è anche il mondo delle nuove sostanze d'abuso, dell'offerta sempre più varia e a basso costo di nuove molecole ad azione psicotropa i cui effetti a lungo ...

Salute mentale : suicidio seconda causa di morte negli under 25 : Roma, 8 ott., askanews, -La metà di tutte le malattie mentali inizia all'età di 14 anni, ma nella maggior parte dei casi non viene rilevata, o viene sottovalutata, e quindi non viene trattata. In ...

Salute - gli esperti : “Benessere mentale e stress influiscono sulla produttività” : Quanto incide sulla produttività il benessere mentale? Alle aziende conviene puntare sul benessere psicologico del personale in termini di Salute e riduzione dell’assenteismo? Se ne parlerà ad ‘Ambiente lavoro’, in calendario a Bologna dal 17 al 19 ottobre nel corso del convegno ‘Controllo oggettivo dello stress: determinazione e sviluppo della resilienza’ organizzato il 17 ottobre da Aias – Confcommercio ...

Giornata Mondiale della Salute mentale : il 10 ottobre : L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere lancia la quinta edizione della Giornata Mondiale della salute mentale, il 10 ottobre.

Sardegna : a Sassari la Giornata mondiale della Salute mentale : La Clinica di Psichiatria di San Camillo apre le sue porte al pubblico per la “Giornata mondiale della salute mentale”, un incontro dedicato alla donna e alla promozione del suo benessere. L’appuntamento è per il 12 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, in occasione dell'(H)-Open day promosso anche quest’anno da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. In Italia sono coinvolte le strutture sanitarie e gli ospedali ...

A VIMERCATE TRE MESI A "FAR RUMORE' - AZIONI PER LA Salute MENTALE : Alcune iniziative sono ormai tradizionali, come le mostre fotografiche e le mostre dei lavori dell'atelier di terapeutica artistica, come anche il flash mob e gli spettacoli teatrali. Si ripetono ...

