Sabato va in onda il territorio bellunese

"Ulisse : il piacere della scoperta" – Seconda puntata di Sabato 6 ottobre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. Cleopatra. : Ulisse – Il piacere della scoperta torna con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, si è confermato anche sabato scorso con la prima delle quattro puntate

B come Sabato – Seconda puntata del 22 settembre 2018. Ospiti e temi. : Il sabato pomeriggio di Raidue quest'anno si è acceso con un nuovo contenitore dedicato al calcio, comprese le serie minori, e a tutto lo sport in generale. Si tratta di B come sabato, condotto da Gabriele Corsi, Andrea Delogu, con Marco Mazzocchi, Gigi e Ros. PArtito lo scorso sabato con un ascolto basso ma in

Laura Pausini - concerto al Circo Massimo in onda su Canale 5 - Sabato 22 settembre 2018 : Questa sera, sabato 22 settembre alle ore 21.00 Canale 5 trasmetterà in prima visione Laura Pausini Circo Massimo, il concerto-evento che la cantante italiana più amata nel mondo ha tenuto lo scorso luglio al Circo Massimo di Roma. Un nuovo incredibile primato nel venticinquesimo anno della carriera di Laura Pausini, appena nominata ai Latin Grammy Awards 2018: dopo essere stata la prima donna ad esibirsi a San Siro nel 2007 e la prima

Laura Pausini – Circo Massimo : in onda Sabato 22 settembre il concertone romano : sabato 22 settembre alle ore 21.00 su Canale 5 viene trasmessa in prima visione Laura Pausini Circo Massimo, il concerto-evento che la cantante italiana più amata nel mondo ha tenuto lo scorso luglio al Circo Massimo di Roma. Un nuovo incredibile primato nel venticinquesimo anno della carriera di Laura Pausini, appena nominata ai Latin Grammy Awards 2018: dopo essere stata la prima donna ad esibirsi a San Siro nel 2007 e la prima italiana in

Beautiful in onda anche di Sabato : anticipazioni sulle puntate italiane : Beautiful anticipazioni, la soap opera in onda anche di sabato: due triangoli amorosi Beautiful va in onda anche nel primo pomeriggio di sabato. La soap americana continua a essere caratterizzata da diversi colpi di scena. In particolare, al centro della scena continua a esserci il triangolo Steffy, Bill e Liam. Quest'ultimo decide di fare definitivamente

Amici 18 - in arrivo drastici cambiamenti : il serale non andrà in onda di Sabato : Si avvicina la nuova edizione di Amici 18, talent show condotto da Maria De Filippi e che ogni anno sforna cantanti e ballerini straordinari. La scorsa edizione si è conclusa con la vittoria di Irama, che sta spopolando tutte le classifiche con la sua hit "Nera", ma gli ascolti non sono stati ottimali. La produzione, come riporta 361 Magazine, sta pensando di apportare drastici cambiamenti per riconquistare il pubblico. Amici 18, il

Beautiful - dal 3 settembre dura di più e in onda il Sabato : ecco fino a quando : Beautiful dura di più da lunedì 3 settembre 2018 e va in onda anche di sabato Buone notizie per tutti i fan di Beautiful: da lunedì 3 settembre la soap opera si allunga su Canale 5. Mediaset ha deciso di trasmettere un doppio episodio, che durerà fino alle 14.45! Attenzione, però, questa novità durerà poco:

Una Vita : Canale 5 accorcia la pausa della soap - in onda a sorpresa da oggi (e anche Sabato) : Montse Miralles è Suor Ascension in Una Vita pausa più breve del previsto per Una Vita. Fissato per lunedì 20 agosto, dopo un break di una settimana, il ritorno della telenovela spagnola è stato anticipato last minute ad oggi, alle 14 (dopo un'edizione straordinaria del TG5). Con buona pace dei telespettatori amanti delle soap che hanno già dovuto subire il raddoppio a sorpresa de Il Segreto, nei giorni del 14 e del 15 agosto. Probabile

Sulle strade della bellezza - Sabato e domenica concerti a Fossombrone e Mondavio : Pesaro , PU, Prosegue l'iniziativa "Sulle strade della bellezza" organizzata da Confcommercio Pesaro e Urbino: spettacoli , concerti e mostre nei Comuni che hanno aderito al progetto "Itinerario della bellezza'. Due gli appuntamenti per il prossimo week end. sabato 18 agosto alle ore 21 a Fossombrone , Corso

Rai 3 e il brivido estivo del prime time che fu : il film del Sabato in onda alle 20.30 : Può una collocazione in palinsesto riportarti all'infanzia? Sì e al netto del programma trasmesso. L'ebrezza di un viaggio nel tempo la offre Rai 3 che inaugura questa sera, sabato 4 agosto 2018, un ciclo dedicato a Sergio Leone e fissa l'orario di inizio di Per un pugno di dollari alle 20.30. Roba che non si vedeva da una ventina d'anni.