Rugby – Cattolica Test Match 2018 | i 37 convocati di O’Shea di per il raduno azzurro

Rugby – Cattolica Test Match : Italia vs All Blacks - tribuna Tevere Top sold-out : Italia vs All Blacks, tribuna Tevere top in sold-out Lunedì 1 ottobre la conferenza stampa in programma nella cornice seicentesca del Chiostro del Bramante toglierà ufficialmente il velo al Cattolica Test Match Italia v All Blacks, punta di diamante dell’autunno sportivo capitolino in calendario il 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Intanto, monta l’attesa per la gara che chiuderà la finestra internazionale di novembre ...