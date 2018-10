Rossi | ' Marquez può battere i miei record? Non mi preoccupo'

MotoGP - Rossi : 'Marquez può battere i miei record' : "Marquez può battere i miei record, ma la cosa non mi preoccupa". Così Valentino Rossi durante una sessione di domande e risposte organizzata dallo sponsor Dainese con i clienti dello store di Londra. ...

Andrea Dovizioso - GP Thailandia : 'Abbiamo messo in crisi Marquez - penso al pRossimo anno : vogliamo il Mondiale' : ... mi fa molto piacere che abbia esultato così per una vittoria contro di me e questo significa che stiamo mettendo in crisi il sei volte Campione del Mondo . Oggi ero obbligato a stare davanti e non ...

MotoGP - Pagelle GP Thailandia 2018. Marc Marquez show - Valentino Rossi rinato - Dovizioso sogna per il futuro : Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP, precedendo Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti scesi in pista a Buriram. Marc Marquez: 10. Si inventa una manovra d’antologia alla curva 5 sorpassando Dovizioso in un modo davvero incredibile. show da vero Campione del Mondo che non si tira indietro nonostante il campionato sia deciso e tira fuori tutto il ...

Andrea Dovizioso - GP Thailandia : “Abbiamo messo in crisi Marquez - penso al pRossimo anno : vogliamo il Mondiale” : Andrea Dovizioso ha conquistato un prezioso secondo posto nel GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha lottato alla pari con Marc Marquez e si è dovuto arrendere soltanto nel finale al cospetto del Campione del Mondo che ha confermato il proprio strapotere anche sul nuovo circuito di Buriram. Il forlivese ha analizzato la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “Mi fa molto piacere che Marquez ha detto che ...

MotoGp - Marquez supera Dovizioso al fotofinish e trionfa in Thailandia. Rossi 4° : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Thailandia, 15° appuntamento del mondiale MotoGp, precedendo al fotofinish la Ducati di Andrea Dovizioso, al termine di una gara ricca di sorpassi e controsorpassi tra i due piloti. Terza piazza per la Yamaha di Maverick Vinales, davanti al compagno di squadra Valentino Rossi, quarto. Quinto posto per Alex Rins con la Suzuki, davanti alla Yamaha Tech 3 di Johann Zarco. Completano la top ten Cal Crutchlow, ...

