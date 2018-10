Roma | tre mesi dopo sgombero gente in strada e bimbi non a scuola

Costa : incontrerò Zingaretti per sapere situazione rifiuti a Roma : Roma – “E’ stato proficuo questo incontro con la sindaca che mi ha aggiornato sulla situazione di Roma e della Citta’ metropolitana. Mi ero sentito in questi giorni telefonicamente con lei ma anche col presidente della Regione, Nicola Zingaretti, per chiedere di vederci al piu’ presto e avere un aggiornamento della situazione. La settimana prossima vedro’ il governatore e quella dopo ancora ci vedremo tutti ...

Roma - corsa a tre per lo stadio : in campo Pizzarotti - Salini e Gavio : E' partita l' asta per la cessione del gruppo Eurnova (Parnasi): in lizza i big italiani delle grandi opere L'articolo Roma, corsa a tre per lo stadio: in campo Pizzarotti, Salini e Gavio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Metro Roma - il presidente uscente Cialdini : “Linee non adeguate a norma antincendio - potrebbero essere chiuse” : “Le linee A e B della Metropolitana non sono adeguate alla normativa antincendio e potrebbero essere chiuse dai Vigili del Fuoco”. La bomba la fa esplodere all’ora di pranzo Pasquale Cialdini, presidente dimissionario di Roma Metropolitane, la società del Comune di Roma che si occupa di costruire ed effettuare la manutenzione straordinaria delle opere trasportistiche nella Capitale. Un presidente (fino a venerdì) ed ex funzionario del ...

Roma : a via Amba Aradam autobus fanno tremare palazzine : Roma – Al passaggio di mezzi pesanti e jumbo bus del’Atac, l’asfalto sussulta. Un movimento chiaro che viene avvertito di continuo fino agli ultimi piani dei palazzi di via dell’Amba Aradam, a san Giovanni, nel cuore di Roma. Gli abitanti hanno paura. “Nell’ultimo anno, deve essere successo qualcosa perche’ questi movimenti prima non c’erano”, racconta un negoziante di zona. Un altro dice: ...

Roma Caput Mundi in prima nazionale dal 12 al 21 ottobre all’Off Off Theatre : Cronaca, violenza, estrema destra giovanile: comincia nel segno dell’attualità e di Roma il nuovo programma dell’Off/Off Theatre, il teatro di via Giulia, diretto artisticamente da Silvano Spada, che venerdì 12 ottobre inaugurerà la sua seconda stagione con lo spettacolo Roma Caput Mundi, scritto e diretto dal giovane drammaturgo Giovanni Franci e interpretato da Fabio Vasco, Valerio Di Benedetto e Riccardo Pieretti. Roma non è una città come le ...

I Trentenni - dal blog al Romanzo : «Noi? Team Pacey tutta la vita» : Si chiamano Silvia Rossi, Ilaria Sirena e Stefania Rubino e, nonostante siano tre donne (anzi: «tre ragazze bellissime», cit.), dal 2013 gestiscono un blog che si chiama I Trentenni. Così: al maschile e trasversale. Perché aperto a tutti, o – almeno – a tutti coloro dai 30 anni in su. 30 anni, quell’età magica «in cui puoi fare tutto…o quasi», come recita il loro motto, diventato negli anni un vero e proprio slogan che su ...

Roma - sgomberata a Ostia un'altra abitazione occupata dal clan Spada. Raggi : "Nessuna tregua a illegalità" : L'annuncio della sindaca via Twitter. Nell'alloggio, vuoto al momento dell'operazione, abitavano la compagna e i figli di Silvano, attualmente in carcere. Salvini: "Presto abbatteremo villa dei Casamonica"

Ostia - sgombero di casa popolare in mano al clan Spada/ Roma - sindaco Raggi : “nessuna tregua a illegalità” : Ostia, nuovo sgombero di casa popolare in mano al clan degli Spada: ultime notizie Roma, il sindaco Virginia Raggi annuncia “nessuna tregua a chi vive nell'illegalità"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:43:00 GMT)

Serie A Story - stagione 2001-02. La Juve vince il suo 26° scudetto in un’emozionante lotta a tre con Roma e Inter : Correva l’anno 2001. La Roma torna a vincere lo scudetto dopo 18 anni dall’ultimo campionato vinto (è il terzo nella storia del club capitolino), festeggiato con uno storico evento tenutosi al Circo Massimo il 24 giugno 2001 davanti a migliaia (quasi un milione) di tifosi Romanisti giunti a Roma da tutta Italia che vide tra i suoi momenti salienti il concerto di Antonello Venditti e uno spogliarello di Sabrina Ferilli, oltre all’arrivo sul palco ...

Sanità - Aifi a Fisioforum 2018 : tre giorni di eccellenze a Roma : Ricerca, premio 'Scienza madre' alla chimica italiana Lucia Banci 7 ottobre 2018 Nessun commento In italia 1000 nuove diagnosi di tumore ogni giorno 5 ottobre 2018 Nessun commento Fertilità, per chi ...

Passione Roma : Venditti canta al matrimonio mentre guarda la partita sullo cellulare [VIDEO] : Antonello Venditti è un grande tifoso della Roma tanto che, ad un matrimonio, mentre canta, guarda la partita dei giallorossi sul cellulare. Le nozze erano di Ferdinando Salzano, capo di F&P Group, società della Warner Music Italy, e Barbara Zoggia. guarda IL VIDEO —> Dzeko scatenato all’Oktoberfest, canta il coro del City SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Gb - fa l'idRomassaggio nudo con altre donne : la fidanzata lo uccide a coltellate : Christopher Person quella sera voleva solo spassarsela con un paio di ragazze nella vasca idromassaggio, ma ha sottovalutato la gelosia della sua fidanzata e per questo è morto. Demi Harris, dal suo ...

