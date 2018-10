Roma | straniero a caccia di monetine nella fontana del Tritone

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Sabato scorso, nel primo pomeriggio, piazza Barberini era gremita di turisti come al solito. Ma lui, un ragazzocon indosso jeans e canottiera scura, non sembra curarsi della folla circostante.Come se nulla fosse entradel, uno dei capolavori più celebri di Gian Lorenzo Bernini. Si guarda intorno brevemente e poi inizia a scrutare il fondale. Una volta avvistata la preda si tuffa. Riemerge con in pugno una moneta, una delle tante lasciate lì da qualche turista che le getta nelle fontane della Capitale con il sogno nel cassetto di tornare prima o poiCittà Eterna.La stessa azione viene ripetuta per tre o quattro volte. L"uomo si comporta come se si trovasse in un fiume della Foresta Amazzonica, e invece è a pochi centimetri da uno dei gruppi scultorei barocchi più famosi al mondo. La scenetta viene ripresa e messa in rete dalla tassista Maura ...