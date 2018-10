Roma | Rapina in banca a via Anagnina | rintracciato e arrestato complice

Arrestato in Romania il sesto rapinatore di Lanciano : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rapina in villa a Lanciano - preso il sesto componente della banda : era in Romania : Finisce in manette anche il sesto componente della banda responsabile dell’efferata Rapina in villa vicino Lanciano ai danni dei coniugi Martelli. L’ultimo uomo arrestato è un trentaquattrenne romeno con precedenti per associazione a delinquere e reati contro la persona. Era scappato da alcuni familiari in Romania.Continua a leggere

Arrestato in Romania il sesto rapinatore di Lanciano : E' stato Arrestato a Craiova, in Romania, il sesto componente della banda responsabile della rapina di Lanciano. L'uomo, che lo scorso 23 settembre avrebbe assaltato con gli altri 5 la villa dei ...

Rapina violenta - in Romania 6° arresto : 18.25 Svolta nell'indagini sulla violenta Rapina nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano del 23 settembre. I coniugi erano stati picchiati violentemente e alla donna era stato amputato un lobo. E' stato arrestato un sesto uomo. Si tratta di un romeno di 34 anni che era scappato dall'Italia dopo l'arresto dei cinque connazionali componenti della banda di Rapinatori.Si era rifugiato in Romania da familiari. Rintracciato tramite ...

Rapina di Lanciano - preso il sesto componente della banda : era scappato in Romania : Marius Adrian Martin, 34 anni, è stato rintracciato grazie a un'intercettazione telefonica. Questa sera gli investigatori...

Rapina di Lanciano - trovato il sesto componente della banda : era scappato in Romania : Marius Adrian Martin, 34 anni, è stato rintracciato grazie a un'intercettazione telefonica. Questa sera gli investigatori...

Preso in Romania il sesto ricercato per la rapina di Lanciano : Roma, 9 ott., askanews, - Rintracciato e arrestato in Romania un romeno di 34 anni accusato di essere il sesto componente della banda responsabile all'efferata rapina in villa subita dai coniugi ...

Lanciano - preso il 6° rapinatoreArrestato dalla polizia in Romania : E' stato arrestato a Craiova, in Romania, il sesto componente della banda di rapinatori che lo scorso 23 settembre aveva assaltato l'abitazione dei coniugi Martelli a Lanciano Segui su affaritaliani.it

Rapina in villa a Lanciano : arrestato in Romania il sesto componente della banda : arrestato un sesto componente della banda che lo scorso 23 settembre aveva assaltato la villa dei coniugi Martelli di Lanciano e mutilato la moglie del professionista: si tratta Marius Adrian Martin, ...

Rapina in villa a Lanciano - preso in Romania il sesto uomo della banda : E' stato arrestato un sesto componente della banda che il 23 settembre aveva assaltato a Lanciano la villa dei coniugi Martelli massacrandoli di botte e mutilando la moglie del professionista: si ...

Roma : spazzino rapina anziana signora - arrestato : Roma – Negli anni scorsi era salito alla ribalta della cronaca per la sua “lodevole” opera di pulizia gratuita dei marciapiedi della Capitale. Nel quartiere Prati, dove da tempo si era stabilito, lo conoscono tutti. Ieri pomeriggio pero’, Paolo, 41 anni originario di Scampia, e’ stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo avere inseguito e rapinato un’anziana che stava rincasando. ...

Roma - l'ex ministro Grilli aggredito e rapinato davanti alla figlia : l'ex ministro dell'Economia, Vittorio Grilli , è stato aggredito e rapinato in pieno giorno in zona ponte Milvio, a Roma . L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio in via Salsomaggiore. L'economista, ...

Vittorio Grilli - l'ex ministro aggredito e rapinato in pieno giorno davanti a sua figlia a Roma : Dramma per l'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli , rapinato in pieno giorno domenica a Ponte Milvio. A Grilli è stato sottratto l'orologio mentre stava accompagnando la figlia da un'amica. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.

Roma - rapinato ex ministro Vittorio Grilli/ Ultime notizie - rubato orologio da 12 mila euro : Roma, rapinato ex ministro Vittorio Grilli. Ultime notizie, vittima il titolare del Tesoro del governo Mario Monti: rubato un orologio da 12 mila euro(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:40:00 GMT)