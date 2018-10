Roma | per il rinnovo di Under c' è il nodo clausola

Costa : incontrerò Zingaretti per sapere situazione rifiuti a Roma : Roma – “E’ stato proficuo questo incontro con la sindaca che mi ha aggiornato sulla situazione di Roma e della Citta’ metropolitana. Mi ero sentito in questi giorni telefonicamente con lei ma anche col presidente della Regione, Nicola Zingaretti, per chiedere di vederci al piu’ presto e avere un aggiornamento della situazione. La settimana prossima vedro’ il governatore e quella dopo ancora ci vedremo tutti ...

Costa : possiamo spingere discarica a Roma su altri percorsi : Roma – “Penso che possiamo spingere su altri percorsi che ci aiutano”. Cosi’ il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, al termine dell’incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla domanda se ritenesse non necessaria una discarica per Roma. “Poi- ha aggiunto- consentitemi di far fare al sindaco e al presidente della Regione il proprio lavoro. Il ministro sta facendo da pontiere su vicende che ...

Per Procura di Roma nessuna prova su nesso vaccini e autismo : ...l'autismo o altre patologie "sulla base di studi pseudo scientifici facilmente smontati - è detto nel provvedimento di tre pagine in cui si sollecita al gip l'archiviazione - non solo dalla scienza ...

Umberto I Roma - percorsi 'su misura' per salute mentale donne : Roma, 10 ott. (AdnKronos salute) - Unire l’attenzione al benessere della donna, portato avanti dall’Osservatorio Onda, con la Giornata mondiale della salute mentale (che si celebra oggi) grazie ad un accesso libero agli ambulatori per problematiche che riguardano a 360 gradi la sfera della donna, da

Serie A Roma - Pellegrini superstar : Roma - Ricominciare dopo due infortuni gravi, se sei un giocatore già affermato, non è mica difficile. Se invece sei Luca Pellegrini , hai 19 anni e la tua carriera con i "grandi" deve ancora iniziare,...

Anche per la procura di Roma non c'è nessun legame tra vaccini e autismo : La procura di Roma chiede di archiviare una serie di esposti con i quali si chiedeva di verificare “l’eventuale tossicità dei vaccini” e il “loro collegamento con lo sviluppo di patologie come l’autismo” e la “correttezza delle condotte tenute dai membri delle commissioni come l’Aifa e l’Ema in rela

Un autunno di collaborazioni per Tiziano Ferro - dopo Ed Sheeran e TiRomancino arrivano le donne? : "Dove sono le donne?", chiede Tiziano Ferro sui social condividendo con i fan la notizia di nuove collaborazioni nel periodo autunnale. Lecito è quindi ipotizzare che nuovi progetti riguardino questa volta le donne più seguite del panorama musicale italiano. Con questo post, stamattina Tiziano Ferro ricorda le collaborazioni recenti con Ed Sheeran, per la scrittura di un brano che canterà Andrea Bocelli nel nuovo disco di inediti, ma anche il ...

Roma : Venerdì sciopero dei trasporti - a rischio bus e metro : Roma – Venerdi’ 12 ottobre trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410, e per quello di 4 ore indetto da Cgil, Cisl e Uil che interessera’ le linee periferiche gestite dalla societa’ Roma Tpl. Per quanto riguarda l’Atac, l’agitazione coinvolgera’ bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e ...

Teatro Biblioteca Quarticciolo : “Racconti Americani” per la prima volta a Roma : Roma – Racconti americani, la trilogia ideata dalla compagnia Muta Imago, è presentata per la prima volta insieme il 13 ottobre alle ore 20.00 e il 14 ottobre alle ore 18.00 al Teatro Biblioteca Quarticciolo; The River in prima nazionale. Il 13 ottobre alle ore 18:30 precede la proiezione, “CONTRO”, una tavola rotonda con Adelaide Cioni, Riccardo Fazi, Cesare Pietroiusti, Christian Raimo. Riflessioni e dialoghi sul conflitto nella vita e ...

Roma - Kluivert : 'Spero che arrivi il mio momento. Ho fiducia in me stesso' : Justin Kluivert. LaPresse È stato inserito tra i dieci candidati al Kopa Trophy, il pallone d'oro dedicato agli Under 21. E anche se il trofeo con ogni probabilità andrà al campione del Mondo Mbappé ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 11 ottobre 2018 : Meteo Roma. Previsti nella Capitale cieli generalmente nuvolosi al mattino. Nel Lazio giornata all’insegna della generale instabilità con le prime piogge già al mattino. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 11 ottobre 2018 Cieli generalmente nuvolosi al mattino ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio e in serata non si escludono piogge sparse. Tempo localmente instabile anche in nottata. Temperature comprese tra +18°C e ...

Roma - corsa a tre per lo stadio : in campo Pizzarotti - Salini e Gavio : E' partita l' asta per la cessione del gruppo Eurnova (Parnasi): in lizza i big italiani delle grandi opere L'articolo Roma, corsa a tre per lo stadio: in campo Pizzarotti, Salini e Gavio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma attenta - c'è già la fila per Under : Secondo la Gazzetta dello Sport , anche Arsenal e Tottenham hanno messo gli occhi su di lui. La Roma però conta eccome sul ragazzo, scovato dal ds Monchi all'Istanbul Basaksehir e che presto potrebbe ...

Delle tre opere di Monteverdi giunte ai giorni nostri Il Ritorno di Ulisse in Patria è la meno rappresentata, nonostante sia forse la più vicina ai gusti di oggi. GIUSEPPE PENNISI