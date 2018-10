Roma | ora sul rinnovo di Ünder c' è il nodo clausola

Roma sprofonda - auto in bilico su una voragine : E' successo in via Cesio Basso, nel quartiere Balduina, già teatro negli scorsi mesi di un episodio analogo

Roma : voragine alla Balduina in via Cesio Basso - auto rimane in bilico [GALLERY] : 1/11 Andrea Panegrossi/LaPresse ...

Roma : spazzino rapina anziana signora - arrestato : Roma – Negli anni scorsi era salito alla ribalta della cronaca per la sua “lodevole” opera di pulizia gratuita dei marciapiedi della Capitale. Nel quartiere Prati, dove da tempo si era stabilito, lo conoscono tutti. Ieri pomeriggio pero’, Paolo, 41 anni originario di Scampia, e’ stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo avere inseguito e rapinato un’anziana che stava rincasando. ...

Carlo Verdone : "Prima c'era umanità e rispetto - ora è cambiato tutto. Roma? Ha una strana tristezza" : È un Verdone malinconico quello intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 durante la trasmissioneI Lunatici. L'attore e regista romano alle prese con la scrittura di un nuovo soggetto, parla di quanto sia confortante per lui la notte, sinonimo di tranquillità. Ma spesso, confessa, gli capita di pensare al passato "con gioiosa malinconia, è una carezza, non tristezza. Cerco di ricordarmi delle cose che mi piacerebbe rivedere. ...

Federico Zampaglione : 'Le canzoni dei TiRomancino piacciono ancora perché noi non pensavamo al successo' : Si chiama Fino a qui la raccolta dei Tiromancino composta da 12 duetti e quattro inediti pubblicata il 28 settembre e ai primi posti delle classifiche di vendita in Italia. Si scrive Tiromancino e si ...

Roma : Tentata rapina a dipendente ristorante barcone Tevere - arrestato : Roma – E’ salito su un barcone in lungoTevere Arnaldo da Brescia, a Roma, ha puntato il coltello contro un dipendente del ristorante intimandogli di consegnargli il danaro. La vittima ha iniziato a gridare, richiamando l’attenzione anche degli altri camerieri, che sono accorsi in aiuto. Quando, dopo pochi minuti, sono giunti gli agenti del commissariato Trevi e del Reparto Volanti, inviati sul posto dalla Sala Operativa della ...

As Roma Futsal (serie B) - il ds Scano : «La vittoria col Foligno importante per il morale del gruppo» : Roma – La serie B dell’As Roma Futsal ha cominciato col piede giusto. Dopo due sconfitte nelle gare ufficiali di Coppa della Divisione e Coppa Italia di categoria, la formazione di mister Remo Arnaudi ha battuto 8-7 il Foligno nel match disputato sul campo amico del “PalaMunicipio”. Triplette per Gastaldi e il giovane Cavalli, un gol a testa per Simone Ricciarini e il portiere giapponese Yoshida, tesserato dell’ultima ora in casa ...

Gattuso : 'C'è ancora la spia nel Milan - visto che con Romagnoli...' : Rino Gattuso , allenatore del Milan, sorride alla domanda sulle spie da Sky Sport nello spogliatoio rossonero: 'Le spie nel calcio ci sono, ci sono sempre state. Non solo Peppe Di Stefano, anche Baiocchini ha dato la notizia di Romagnoli , ride, ndr, . L'importante è scoprire ...

Doppio arcobaleno dopo la pioggia - spettacolo sul litorale Romano [GALLERY] : 1/9 ...

ROWAN ATKINSON/ Presto a Roma per Johnny English colpisce ancora (Che tempo che fa) : Sir ROWAN ATKINSON è noto al pubblico internazionale per il suo ruolo di Mr Bean. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa per parlare di Johnny English colpisce ancora(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:41:00 GMT)

Roma alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea 'Altri femminismi Corpi - violenza - riproduzione - culture - lavoro' : ... rapporto con il lesbismo ed emergere del soggetto trans, confronto con l'industria del sesso e impatto con l'Islam, fino alla riflessione sul multiculturalismo nel mondo post-coloniale. Partendo da ...

Virtus Roma Cassino/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A2 Ovest) : diretta Virtus Roma Cassino, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaLottomatica ed è valida per la prima giornata del girone Ovest di basket A2(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:05:00 GMT)

Roma titubante ma ad Empoli è ancora vittoria : 2-0 : Quarta vittoria consecutiva per la Roma, che espugna il Castellani grazie alle reti di Nzonzi al 36’ minuto di testa su calcio di punizione e di Edin Dzeko all’ 85’ a chiudere la partita. Per il Francese primo gol dunque con i giallorossi, che arrivano così al sesto gol in assoluto su palla inattiva, ormai sempre più un’arma letale per gli uomini di Di Francesco. Ma il risultato, forse anche ingiusto per certi versi nei confronti dei Toscani, ...

Empoli-Roma - ancora problemi di trasmissione per DAZN : le proteste degli utenti non si placano [VIDEO] : Sono già passati due mesi dall’inizio del campionato e dallo sbarco in Serie A di DAZN, piattaforma del gruppo Perform che trasmette tre partite di ogni turno del massimo campionato italiano. Fin dall’inizio gli utenti hanno riscontrato problemi nella visione dei contenuti, problemi che non sembrano essere stati risolti al di là delle dichiarazioni di circostanza. Ecco un esempio direttamente da Empoli-Roma di stasera. #ASRa ...