Roma | Ministro Fontana in visita a presidio Riabilitazione di Torre Angela

Tria al bivio - Bali o Roma : il ministro diviso fra meeting Fmi o voto sul Nadef : Il ministro lavorerà al ministero dell'Economia per il progetto sui conti da inviare a Bruxelles entro lunedì...

Romania : Camera deputati vota oggi mozione di sfiducia contro ministro Economia Andrusca : Bucarest, 10 ott 09:46 - , Agenzia Nova, - La Camera dei deputati di Bucarest vota oggi la mozione di sfiduca inoltrata dall'opposizione liberale contro il ministro dell'Economia,... , Rob,

Calabria - presidente Oliverio incontra a Roma Ministro cinese - : "Nel pomeriggio di ieri il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha incontrato a Roma il ministro consigliere per l'economia e commercio dell'ambasciata della Repubblica Popolare cinese Li Bin". Lo comunica una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale della Calabria. "Nel corso dell'amichevole colloquio

Roma - l'ex ministro Grilli aggredito e rapinato davanti alla figlia : l'ex ministro dell'Economia, Vittorio Grilli , è stato aggredito e rapinato in pieno giorno in zona ponte Milvio, a Roma . L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio in via Salsomaggiore. L'economista, ...

Ueli Maurer a Roma - incontra ministro economia Tria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...

Tria : "Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà" | Ecofin - ministro non partecipa : torna a Roma : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra". Così Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a stasera

Romania : ministro Finanze Teodorovici - rating Standard & Poor's confermano prospettive stabili economia nazionale : Bucarest, 01 set 12:22 - , Agenzia Nova, - I rating dell'agenzia Standard & Poor's hanno riconfermato le prospettive stabili dell'economia romena. Lo ha dichiarato oggi il ministro... , Rob,