Roma | corsa a tre per lo stadio | in campo Pizzarotti | Salini e Gavio

La folle corsa nel fango dei legionari Romani dove si arriva tutti insieme : Dopo il grande successo delle prime due edizioni ieri si è svolta la terza edizione della Legion Run. Malgrado una pioggia fastidiosa e insistente che ha accompagnato gli oltre 1700 legionari nel corso dell’intera giornata, la Legion Run, entusiasmante prova non competitiva di 5 km con 21 ostacoli di fango, fuoco, acqua, filo spinato e ghiaccio da superare insieme alla propria Legione, ha superato ogni previsione. La Legion Run non ...

Legion Run 2018 - la corsa tra fango e ostacoli a Roma [GALLERY] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Napoli corsaro - tocca alla Roma! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la quinta giornata. Il Napoli si impone a Torino, Juventus e Roma chiamate a rispondere(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:19:00 GMT)

Roma - gruppo di Zingari lancia pietre sulle auto in corsa per poterle derubare : Roma – Poteva causare una strage la banda composta da cinque Zingari, tra cui un minorenne, che scagliava sassi contro le auto in corsa per rapinare gli automobilisti. Grazie all’intervento della polizia stradale di Aprilia, sono state arrestate per tentato omicidio, danneggiamento e lesioni personali aggravate. Sassi contro le auto. È questa la strategia adottata da quattro rom per derubare i malcapitati automobilisti in transito lungo la via ...

Corsa Champions - Juve e Napoli irraggiungibili : Inter - Milan - Roma e Lazio vanno a rilento : Pochi punti per le quattro squadre che potrebbero contendersi due posti nell'Europa che conta: l'anno scorso fu tutto un altro inizio...

Roma - donna soccorsa nei pressi del Viminale : 'Io - violentata da un nordafricano' : Una donna di 53 anni è stata soccorsa nella notte in strada al centro di Roma nei pressi del ministero dell'Interno e trasportata in ospedale. Secondo quanto si è appreso, la cinquantatreenne italiana ...

Chiesa crollata a Roma : pioggia in arrivo - è corsa contro il tempo : I vigili del fuoco stanno predisponendo una copertura per proteggere le opere d'arte e continuare in sicurezza la rimozione delle macerie. Si indaga per disastro colposo -

L’Atalanta rallenta la corsa della Roma : Brusca frenata della Roma all’Olimpico. Nel posticipo della seconda giornata della Serie A i capitolini non vanno oltre il pari

Pd - Zingaretti lancia la sua corsa alla segreteria : “Convention a Roma il 6 e 7 ottobre. Servono nuovi protagonisti” : Nicola Zingaretti lancia la sua corsa alla segreteria del Partito democratico. E lo fa lanciando qualche critica velata all’attuale – e precedente – classe dirigente: “C’è un immenso bisogno di nuovi protagonisti, di una dimensione collettiva della politica e di leader che sappiano guidare una comunità producendo sintesi tra diversità e poi decidere”, scrive il governatore della Regione Lazio in post sul suo ...

Roma - meno corsa e più tiri di tutti : ecco i record della prima giornata di campionato : Dopo un turno appena di campionato, la Roma ha già scalato la classifica delle statistiche. Secondo i dati pubblicati dal sito ufficiale della Lega Serie A, la squadra di Eusebio Di Francesco, nei ...

Roma corsara : all'89' segna Dzeko - battuto il Torino : Non c'è due senza tre, si dice. E così, dopo i successi di Juventus e Napoli , ieri, , oggi è arrivato quello della terza favorita per lo scudetto: la Roma . Nell'unica partita della domenica ...

Roma - licei : corsa allo scientifico. Flop per gli istituti musicali : Chissà se Figalli c'entra qualcosa. Di sicuro un effetto la medaglia Fields, equiparabile al premio Nobel per la Matematica, vinta dal Romanissimo Alessio Figalli, una cattedra a Zurigo e un diploma ...