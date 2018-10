Roma | Controlli Carabinieri a Torpignattara | 2 arresti e 2 denunce

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)– Idella Stazione di, a seguito di un servizio coordinato di controllo in tutto il quartiere, hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre 2 a piede libero. I militari hanno effettuato il primo arresto all’interno di un complesso residenziale abbandonato, di via Villa Santo Stefano. In manette e’ finita una cittadina romena, di 38 anni, nullafacente e con precedenti, che vive all’interno di un immobile, occupato abusivamente, con l’accusa di furto di energia elettrica. La donna, mediante un collegamento rudimentale, si e’ allacciata abusivamente ad una cassetta di alimentazione di energia elettrica posizionata sulla strada, dopo aver manomesso i sigilli, sottraendo in questo modo energia elettrica abusivamente, per far funzionare la luce e piccoli elettrodomestici. I militari hanno richiesto il pronto ...